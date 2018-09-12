Популярные в 90-х тамагочи возвращаются на рынок
Первыми купить игрушку смогут жители США.
Первыми купить игрушку смогут жители США.
Японская компания Bandai объявила о старте продаж ностальгической игрушки тамагочи. Это будет оригинальное яйцо с электронным питомцем внутри.
В устройствах первого поколения игрокам предстоит угадать следующий ход своего питомца, а устройства второго поколения будут включать в себя игру с угадыванием чисел.
Классический тамагочи поступит на рынок США 30 сентября и будет стоить 20 долларов. Будут ли продавать игрушку в Европе и России, пока не сообщается.
Отметим, что в 2017 году поклонники также могли приобрести оригинальное яйцо тамагочи в честь 20-летия игрушки. Тогда его продавали в Японии за 15 долларов.