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19:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Популярные в 90-х тамагочи возвращаются на рынок

Первыми купить игрушку смогут жители США.

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Японская компания Bandai объявила о старте продаж ностальгической игрушки тамагочи. Это будет оригинальное яйцо с электронным питомцем внутри.

Игрушка-яйцо вернется в восьми новых цветах и восьми винтажных стилях, но с оригинальной упаковкой и тем же программированием, однако покупатели смогут выбрать поколение игрушки.

В устройствах первого поколения игрокам предстоит угадать следующий ход своего питомца, а устройства второго поколения будут включать в себя игру с угадыванием чисел.

Классический тамагочи поступит на рынок США 30 сентября и будет стоить 20 долларов. Будут ли продавать игрушку в Европе и России, пока не сообщается.

Отметим, что в 2017 году поклонники также могли приобрести оригинальное яйцо тамагочи в честь 20-летия игрушки. Тогда его продавали в Японии за 15 долларов.

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