Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко испугался убийства Захарченко: РФ ввела РЭБ в ДНР- СМИ
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Глюк'оZа отвела 11-летнюю дочь к косметологу
В прямом эфире «Доброго утра» умерла известная писательница
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
Диагноз "лейкемия": Кудрявцева собирает деньги на лечение
"Очень сложно": Володина находится в больнице
При подлете к Москве пилот потерял сознание из-за инфаркта
Подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью
Ветеринары отказались от любимца Фриске - Отец Жанны
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от увечий
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
10Идем на «Восток»
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
14:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Маркс? Дарвин? С кем путают Льва Толстого на улицах Лондона

Наш корреспондент решил проверить, узнают ли лондонцы классика русской литературы по его портрету. Справились немногие.

Наверх

Хотя имя Льва Толстого большинству знакомо. Некоторые даже смогли вспомнить, что он автор «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Там есть знаменитый собор": Петров и Боширов рассказали о поездке в Сол...
"Фантастический лжец". Боб Вудворд - о Трампе и своей книге
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Переводчик Google оказался сексистом
Рост российской экономики назвали случайным
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Под гнетом санкций. Каким будет курс рубля в ближайшие месяцы
Пожарные спасли медведя, застрявшего головой в бидоне (фото)
Кофейня 10 дней упорно звала в гости Райана Гослинга и он пришел
Спорт
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри? На подписание контракта с англичанином были брошены все силы
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней Отец певицы приоткрыл подробности о первом художественном фильме, посвященном ее жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина покорила соцсети артистичностью Лиза Галкина в очередной раз продемонстрировала свои таланты.
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь