Маркс? Дарвин? С кем путают Льва Толстого на улицах Лондона
Наш корреспондент решил проверить, узнают ли лондонцы классика русской литературы по его портрету. Справились немногие.
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Наш корреспондент решил проверить, узнают ли лондонцы классика русской литературы по его портрету. Справились немногие.
Хотя имя Льва Толстого большинству знакомо. Некоторые даже смогли вспомнить, что он автор «Войны и мира» и «Анны Карениной».