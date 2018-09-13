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09:54 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров отреагировал на конфликт Нурмагомедова и Тимати

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором обратился к жителям Дагестана после конфликта между рэп-исполнителем Тимати и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ролик выложен в Instagram рэпера.

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Источник: РИА Новости

В своем обращении глава Чечни призвал жителей соседней республики «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.

Суть конфликта

Исполнитель Егор Крид отменил выступление в Махачкале после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Нурмагомедов на это отреагировал словами «Невелика потеря». После этого между ним и Тимати произошла словесная перепалка: рэпер записал обращение к оппоненту в Instagram, в котором выразил недоумение позицией спортсмена, на что боец резко ответил, предложив игнорировать его мнение, если оно кому-то не нравится.

Затем Тимати сделал новую запись в соцсети, где добавил, что никто не будет ему говорить, где устраивать концерты, а где нет. Также рэп-исполнитель сделал предположение, что позиция Нурмагомедова могла быть связана с религиозными взглядами, и предупредил спортсмена об уголовной ответственности за разжигание межнациональных конфликтов. Помимо этого, Тимати заявил, что относится с уважением к команде Нурмагомедова и пожелал ему удачи в следующем бою.

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Сейчас дагестанский боец готовится к поединку Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе против ирландца Конора Макгрегора. Бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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11 сентября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Конфликт Тимати и Хабиба Нурмагомедова»
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