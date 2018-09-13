Кадыров отреагировал на конфликт Нурмагомедова и Тимати
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором обратился к жителям Дагестана после конфликта между
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором обратился к жителям Дагестана после конфликта между
В своем обращении глава Чечни призвал жителей соседней республики «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».
«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.
Суть конфликта
Исполнитель Егор Крид отменил выступление в Махачкале после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Нурмагомедов на это отреагировал словами «Невелика потеря». После этого между ним и Тимати произошла словесная перепалка: рэпер записал обращение к оппоненту в Instagram, в котором выразил недоумение позицией спортсмена, на что боец резко ответил, предложив игнорировать его мнение, если оно
Затем Тимати сделал новую запись в соцсети, где добавил, что никто не будет ему говорить, где устраивать концерты, а где нет. Также
Сейчас дагестанский боец готовится к поединку Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе против ирландца Конора Макгрегора. Бой пройдет 6 октября в