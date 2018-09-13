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12:52 (мск), источник: РИА Новости

За курение возле подъездов предложили ввести штрафы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа сенаторов разработала и внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, пишет «Парламентская газета».

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Источник: Bob_Dmyt/СС0

Согласно поправкам в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.

Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже 13 сентября.

В настоящее время в России запрещается курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.

В прошлом году сенаторы уже вносили законопроект о запрете курения вблизи подъездов, однако правительство не поддержало инициативу, указав на то, что «предлагаемое расстояние в 10 метров ничем не обосновано».

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