За курение возле подъездов предложили ввести штрафы

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Согласно поправкам в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.

Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже 13 сентября.

В настоящее время в России запрещается курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.