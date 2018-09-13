Более 60 процентов видов черепах оказались на грани вымирания

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Авторы статьи обобщили данные исследований экологической обстановки в регионах проживания различных видов черепах и ее влияния на популяции, чтобы дать полную картину угрозы вымирания для животных этого отряда. «Черепахи влияют на здоровье множества различных экосистем, в том числе пустынь, болот, пресноводных и морских сред. Сокращение их численности может иметь негативные последствия для других видов, в том числе и человека, не очевидные на первый взгляд», — сказал ведущий автор исследования Джеффри Лович (Jeffrey Lovich) из Геологической службы США.

Оказалось, что черепахи, существующие на Земле уже больше 200 миллионов лет — одна из наиболее уязвимых групп животных: 61 процент всех видов черепах в разной мере подвержен риску вымирания. Авторы исследования подчеркивают, что глобальные усилия по защите биоразнообразия часто не учитывают и не приоритизируют места обитания черепах. В числе основных угроз для животных ученые отмечают разрушение среды обитания, вылов в пищу и для продажи как экзотики, болезни и изменение климата (у многих видов черепах пол детеныша определяется температурой окружающей среды, и климат влияет на соотношение самцов и самок).

Некоторые виды черепах, например, рафетус Свайно (Rafetus swinhoei), уже исчезли из дикой природы — из четырех особей, содержащихся в зоопарках, осталась лишь одна самка, которая в последние восемь лет не откладывала жизнеспособных яиц. Ученые напоминают, что вымирание черепах происходит постоянно: вместе с Одиноким Джорджем, знаменитой черепахой, скончавшейся в 2012 году, исчез вид гигантской черепахи острова Пинта (Chelonoidis abingdonii).

Судьба черепах особенно трагична, учитывая их эволюционный успех. Они пережили все, что ставила перед ними природа, как на Земле, так и из космоса — астероид, который уничтожил динозавров, — но переживут ли они встречу с современными людьми?

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В экосистемах черепахи в зависимости от режима питания — они бывают травоядными, хищниками и всеядными — играют важную роль в пищевых цепях, а также сами выступают как источник пищи для тех, кто кормится черепашьими яйцами или ест самих животных, так как для многих видов биомасса черепах в конкретном районе может быть очень высокой. Кроме того, черепахи разносят семена десятков видов растений, а их укрытия в земле используют насекомые, змеи, другие рептилии и даже лисы и зайцы. В целом авторы статьи подчеркивают, что необходимо активнее исследовать прямые и косвенные последствия вымирания черепах.

В конце 2016 года группа ученых из Китая и США показала, что размер популяций большинства современных вымирающих позвоночных животных начал резко снижаться в конце XIX века и с тех пор уменьшается на 25 процентов каждые 10 лет. При этом средний размер популяций вымирающих видов составляет сегодня всего 5 процентов от размера предковой популяции.