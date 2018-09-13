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13:29 (мск), источник: N + 1

Более 60 процентов видов черепах оказались на грани вымирания

Американские биологи подсчитали, что примерно 61 процент, или 217 из 356 видов черепах на Земле находятся под угрозой вымирания или уже вымерли, и их исчезновение будет иметь масштабные последствия для экосистем, которые требуют дополнительного изучения. Обзорная статья об этом опубликована в журнале Bioscience.

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Источник: skeeze/СС0

Авторы статьи обобщили данные исследований экологической обстановки в регионах проживания различных видов черепах и ее влияния на популяции, чтобы дать полную картину угрозы вымирания для животных этого отряда. «Черепахи влияют на здоровье множества различных экосистем, в том числе пустынь, болот, пресноводных и морских сред. Сокращение их численности может иметь негативные последствия для других видов, в том числе и человека, не очевидные на первый взгляд», — сказал ведущий автор исследования Джеффри Лович (Jeffrey Lovich) из Геологической службы США.

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Оказалось, что черепахи, существующие на Земле уже больше 200 миллионов лет — одна из наиболее уязвимых групп животных: 61 процент всех видов черепах в разной мере подвержен риску вымирания. Авторы исследования подчеркивают, что глобальные усилия по защите биоразнообразия часто не учитывают и не приоритизируют места обитания черепах. В числе основных угроз для животных ученые отмечают разрушение среды обитания, вылов в пищу и для продажи как экзотики, болезни и изменение климата (у многих видов черепах пол детеныша определяется температурой окружающей среды, и климат влияет на соотношение самцов и самок).

Некоторые виды черепах, например, рафетус Свайно (Rafetus swinhoei), уже исчезли из дикой природы — из четырех особей, содержащихся в зоопарках, осталась лишь одна самка, которая в последние восемь лет не откладывала жизнеспособных яиц. Ученые напоминают, что вымирание черепах происходит постоянно: вместе с Одиноким Джорджем, знаменитой черепахой, скончавшейся в 2012 году, исчез вид гигантской черепахи острова Пинта (Chelonoidis abingdonii).

Судьба черепах особенно трагична, учитывая их эволюционный успех. Они пережили все, что ставила перед ними природа, как на Земле, так и из космоса — астероид, который уничтожил динозавров, — но переживут ли они встречу с современными людьми?
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В экосистемах черепахи в зависимости от режима питания — они бывают травоядными, хищниками и всеядными — играют важную роль в пищевых цепях, а также сами выступают как источник пищи для тех, кто кормится черепашьими яйцами или ест самих животных, так как для многих видов биомасса черепах в конкретном районе может быть очень высокой. Кроме того, черепахи разносят семена десятков видов растений, а их укрытия в земле используют насекомые, змеи, другие рептилии и даже лисы и зайцы. В целом авторы статьи подчеркивают, что необходимо активнее исследовать прямые и косвенные последствия вымирания черепах.

В конце 2016 года группа ученых из Китая и США показала, что размер популяций большинства современных вымирающих позвоночных животных начал резко снижаться в конце XIX века и с тех пор уменьшается на 25 процентов каждые 10 лет. При этом средний размер популяций вымирающих видов составляет сегодня всего 5 процентов от размера предковой популяции.

Ольга Добровидова

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