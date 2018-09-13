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13:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Канадская кофейня 10 дней упорно звала в гости Райана Гослинга и он пришел

Настойчивость персонала покорила даже маму актера.

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Отличные новости! Мы вернулись в Twitter, потому что потому что в понедельник начинается наша акция #ryanneedsgrinder. Приходи выпить с нами кофе @RyanGosling, пока ты находишься в городе на #TIFF2018

Небольшая кофейная Grinder Coffee Gerrard в канадском Торонто прославилась на весь мир благодаря своей креативности и упорству. В начале сентября сотрудники заведения написали в Twitter о начале акции #ryanneedsgrinder («Райану нужен Grinder»).

В кафе распечатали картонную фигуру актера Райана Гослинга, который в это время был на кинофестивале в Торонто, и начали активно звать его к себе на чашечку кофе.

4 день кампании #ryanneedsgrinder. Настоящий @RyanGosling встречается с нашим Райаном. Подумай о том, как будет весело делать селфи со своим фото. Если ты это сделаешь, то попадешь в нашу конкурсную галерею.

Акция проводилась десять дней, и все это время ее организаторы надеялись привлечь внимание актера к своему заведению.

5-й день нашей кампании #ryanneedsgrinder. @RyanGosling мы просто хотели, чтобы ты знал, что мы находимся в городе рядом с #gerrardsquare. Мы подумали, что возможно, тебе захочется заглянуть в торговый центр за всякой мелочью до начала премьеры твоего фильма на фестивале.

Ежедневно они публиковали фотографии посетителей в обнимку с картонным Гослингом, и зазывали актера прийти в Grinder. В твиттере кофейни даже появилась схема проезда от кинофестиваля к заведению, чтобы Райан не заблудился и нашел правильную дорогу.

И это произошло… #ryanneedsgrinder сработал. Вот он собственной персоны. Какой хороший, воспитанный канадский мальчик. Мы очень ценим, что Райан нашел время, чтобы посетить нас во время #tiff.

И упорство сработало! На 10-й день акции в кафе действительно пришел настоящий Райан Гослинг. Он выпил кофе, пообщался с посетителями и сфотографировался на память с владелицей заведения. Актер отметил, что прийти на кофе его уговорила мама, которой очень понравилась идея и настойчивость руководства кофейни. Донна Гослинг даже написала пост в соцсетях, посвященный акции.

Вы можете вывести мальчика из Канады, но вы не можете вывести канадца из мальчика! Большое вам спасибо за ваши добрые слова, Джоэл. Это ли не то, что хотела бы слышать любая мама?! Я так счастлива, что все получилось!

Владельцы Grinder Coffee поблагодарили маму актера за добрые слова и подарили ей пожизненный бесплатный кофе в заведении.

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