Канадская кофейня 10 дней упорно звала в гости Райана Гослинга и он пришел

Небольшая кофейная Grinder Coffee Gerrard в канадском Торонто прославилась на весь мир благодаря своей креативности и упорству. В начале сентября сотрудники заведения написали в Twitter о начале акции #ryanneedsgrinder («Райану нужен Grinder»).

В кафе распечатали картонную фигуру актера Райана Гослинга, который в это время был на кинофестивале в Торонто, и начали активно звать его к себе на чашечку кофе.

Акция проводилась десять дней, и все это время ее организаторы надеялись привлечь внимание актера к своему заведению.

Ежедневно они публиковали фотографии посетителей в обнимку с картонным Гослингом, и зазывали актера прийти в Grinder. В твиттере кофейни даже появилась схема проезда от кинофестиваля к заведению, чтобы Райан не заблудился и нашел правильную дорогу.

И упорство сработало! На 10-й день акции в кафе действительно пришел настоящий Райан Гослинг. Он выпил кофе, пообщался с посетителями и сфотографировался на память с владелицей заведения. Актер отметил, что прийти на кофе его уговорила мама, которой очень понравилась идея и настойчивость руководства кофейни. Донна Гослинг даже написала пост в соцсетях, посвященный акции.