Заставляет задуматься

Механические щетки-чесалки понравились коровам не меньше еды

Коровы испытывают сильную потребность в механических щетках, с помощью которых животные чешутся: ради них они готовы преодолевать те же препятствия, что и ради еды. Чтобы выяснить это, канадские ученые научили 10 здоровых беременных коров голштинской породы открывать калитки с утяжелением, за которыми была еда, механическая щетка или не было ничего.

Оказалось, что коровы одинаково упорно работали для того, чтобы добраться до еды и до щетки, и меньше интересовались пустым местом.

Темпл Грандин, известный специалист по поведению животных, в комментарии для The New York Times сравнила пользование щеткой для коровы с походом в спа, а авторы исследования считают, что щетки могут получить большее распространение в животноводстве, если показать, что они необходимы животным для здоровой и счастливой жизни.

Личинки-уклонисты не стали тратить химическую отрыжку на врагов. И выжили

Личинки обыкновенного соснового пилильщика широко известны в узких кругах тем, что коллективно обороняются от птиц и членистоногих с помощью отрыжки липкой жидкостью — когда так поступают много личинок сразу, своеобразный липкий и токсичный барьер между ними и нападающим мешает хищнику поймать какое-то отдельное насекомое. Вырастив в лаборатории колонию из 480 личинок и потыкав их капиллярной трубочкой на протяжении 20 дней — имитируя «нападение» — финские биологи узнали, что отдельным личинкам выгодно не участвовать в коллективной отрыжке: у тех, кто не помогает коллективу обороняться, повышается вероятность дожить до стадии куколки.

Ученые нашли возраст максимальной милоты щенят

Привлекательность щенят в глазах людей достигает своего максимума в период их отлучения от матери, от шести до восьми недель жизни: похоже, естественный отбор сделал собак наиболее привлекательными именно в том возрасте, когда они больше всего нуждаются во внешней заботе. Чтобы это подтвердить, американские ученые предложили 51 участнику своего эксперимента оценить черно-белые фотографии собак трех пород: кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки.

Самыми милыми добровольцы посчитали щенков в возрасте от шести до восьми недель: кане-корсо — в 6,3 недели, джек-рассел — в 7,7 недели, а белую овчарку — в 8,3 недели.

При этом привлекательность кане-корсо добровольцы оценили ниже, чем привлекательность собак других пород: ученые связали это с тем эмпирическим наблюдением, что щенят пород темного окраса гораздо реже забирают из приютов и с улиц.

Точка добавила негативную окраску коротким сообщениям

Американские ученые экспериментально подтвердили хорошо известное наблюдение о сетевом общении: обычная точка в конце сообщения может окрашивать его негативно. Для этого 49 студентов попросили оценить представленные им скриншоты коротких переписок, состоящих из приветствия, короткого вопроса (например, «Не хочешь прийти повторить со мной материал с лекции?») и ответа: негативно окрашенного («нет»), позитивно окрашенного («ага») и нейтрального («может быть»).

Ученые выяснили, что точка в конце короткого ответа на предложение или вопрос делает его существенно более резким и негативным, причем даже в том случае, если он уже и так негативно окрашен.

Ученые назвали колонию королевских пингвинов двумерной жидкостью

Новость Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть

Международная группа ученых решила описать колонию королевских пингвинов с помощью одной из физических моделей двумерной жидкости, в которой взаимодействие между элементами аналогично взаимодействию неполярных молекул. Компьютерное моделирование колонии показало, что ее структура больше всего похожа на стеклообразное состояние вещества и служит для птиц компромиссом между колониями большой плотности и расположением поодиночке.

Такая организация колонии позволяет ей быстро реагировать на внешние возмущения, заключили ученые. Их открытие имеет и практическое значение: описание птичьих колоний на основе физических моделей поможет точнее предсказывать механизмы миграции животных, например в результате климатических изменений или из-за других внешних воздействий.

Самым популярным героем мемов оказался Дональд Трамп

Мемами можно не только делиться в сети — некоторые ученые подходят к мемологии самым серьезным образом. Британские исследователи определили наиболее влиятельные источники распространения мемов в интернете: в их число ожидаемо вошли сообщества на Reddit и 4chan.

Самыми популярным реальным героем шуток оказался Дональд Трамп, а самым популярным мемом — картинки про лягушку Пепе.

Для своей работы ученые проанализировали более 100 миллионов изображений, а в дальнейшем планируют включить в исследование Tumblr и Youtube и добавить анализ видео.

Маленькие собаки задрали ногу повыше

Когда маленькие собаки метят территорию, они держат ногу под бoльшим углом, чем крупные собаки: это позволяет им поставить метку на более высоком расстоянии от земли. Вероятно, таким образом животные пытаются казаться крупнее в глазах соперников, полагают авторы исследования, наблюдавшие за 15 собаками из двух питомников в США. Ученые снимали на камеру, как животные оставляют метки во время прогулки на улице, и выяснили, что крупные представители вида поднимали ногу под меньшим углом, чем их собратья более скромных размеров.

Возможно, так мелкие животные пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер — или же им просто приходится поднимать ногу выше, чтобы перекрыть своей меткой метку, оставленную более высокой собакой.

Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев

Около двух миллиардов человек во всем мире регулярно едят насекомых, способных, если их правильно приготовить, служить хорошим источником животного белка, некоторых витаминов и минералов.

Возможно, это еще и полезно для здоровья: в эксперименте американских ученых 20 добровольцев в течение двух недель ежедневно добавляли в еду на завтрак (молочный шейк и кексы) по 25 граммов сушеных сверчков в виде порошка.

После повторения эксперимента выяснилось, что на такой диете у людей изменился состав кишечного микробиома (примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis). Кроме того, в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли, белка-маркера системного воспаления. Чем именно полезны сверчки, пока не ясно — для этого потребуется накормить ими большее число добровольцев.

Армия поможет выжить во время зомби-апокалипсиса

Зомби-апокалипсис волнует не только простых смертных, но и ученых: бразильские физики разработали очередную статистическую модель выживания во время нашествия зомби-апокалипсиса, но с одним принципиальным отличием — в виде солдат, специально обученных нейтрализовать зомби. Оказалось, что именно включение в модель армии может стать ключевым фактором спасения человечества: во всех конфигурациях наличие солдат вызывает фазовый переход статистической системы в состояние выживания.

Палочки для еды сделали попкорн вкуснее

Американские ученые выяснили, что потребление пищи и напитков, а также просмотр видео, могут принести большее удовольствие, если потребление происходит необычным способом.

К примеру, попкорн кажется вкуснее, если его есть палочками для еды, а не руками; вода — приятнее, если ее пить через трубочку или из миски, как кошка; а видео — интереснее, если смотреть его через «очки», сделанные собственными руками.