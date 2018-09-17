Заставляет задуматься
Десять странных исследований, достойных Шнобелевской премии.
Десять странных исследований, достойных Шнобелевской премии.
Коровы испытывают сильную потребность в механических щетках, с помощью которых животные чешутся: ради них они готовы преодолевать те же препятствия, что и ради еды. Чтобы выяснить это, канадские ученые научили 10 здоровых беременных коров голштинской породы открывать калитки с утяжелением, за которыми была еда, механическая щетка или не было ничего.
Темпл Грандин, известный специалист по поведению животных, в комментарии для The New York Times сравнила пользование щеткой для коровы с походом в спа, а авторы исследования считают, что щетки могут получить большее распространение в животноводстве, если показать, что они необходимы животным для здоровой и счастливой жизни.
Личинки обыкновенного соснового пилильщика широко известны в узких кругах тем, что коллективно обороняются от птиц и членистоногих с помощью отрыжки липкой жидкостью — когда так поступают много личинок сразу, своеобразный липкий и токсичный барьер между ними и нападающим мешает хищнику поймать
Привлекательность щенят в глазах людей достигает своего максимума в период их отлучения от матери, от шести до восьми недель жизни: похоже, естественный отбор сделал собак наиболее привлекательными именно в том возрасте, когда они больше всего нуждаются во внешней заботе. Чтобы это подтвердить, американские ученые предложили 51 участнику своего эксперимента оценить
При этом привлекательность
Американские ученые экспериментально подтвердили хорошо известное наблюдение о сетевом общении: обычная точка в конце сообщения может окрашивать его негативно. Для этого 49 студентов попросили оценить представленные им скриншоты коротких переписок, состоящих из приветствия, короткого вопроса (например, «Не хочешь прийти повторить со мной материал с лекции?») и ответа: негативно окрашенного («нет»), позитивно окрашенного («ага») и нейтрального («может быть»).
Международная группа ученых решила описать колонию королевских пингвинов с помощью одной из физических моделей двумерной жидкости, в которой взаимодействие между элементами аналогично взаимодействию неполярных молекул. Компьютерное моделирование колонии показало, что ее структура больше всего похожа на стеклообразное состояние вещества и служит для птиц компромиссом между колониями большой плотности и расположением поодиночке.
Такая организация колонии позволяет ей быстро реагировать на внешние возмущения, заключили ученые. Их открытие имеет и практическое значение: описание птичьих колоний на основе физических моделей поможет точнее предсказывать механизмы миграции животных, например в результате климатических изменений или
Мемами можно не только делиться в сети — некоторые ученые подходят к мемологии самым серьезным образом. Британские исследователи определили наиболее влиятельные источники распространения мемов в интернете: в их число ожидаемо вошли сообщества на Reddit и 4chan.
Для своей работы ученые проанализировали более 100 миллионов изображений, а в дальнейшем планируют включить в исследование Tumblr и Youtube и добавить анализ видео.
Когда маленькие собаки метят территорию, они держат ногу под бoльшим углом, чем крупные собаки: это позволяет им поставить метку на более высоком расстоянии от земли. Вероятно, таким образом животные пытаются казаться крупнее в глазах соперников, полагают авторы исследования, наблюдавшие за 15 собаками из двух питомников в США. Ученые снимали на камеру, как животные оставляют метки во время прогулки на улице, и выяснили, что крупные представители вида поднимали ногу под меньшим углом, чем их собратья более скромных размеров.
Возможно, так мелкие животные пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер — или же им просто приходится поднимать ногу выше, чтобы перекрыть своей меткой метку, оставленную более высокой собакой.
Около двух миллиардов человек во всем мире регулярно едят насекомых, способных, если их правильно приготовить, служить хорошим источником животного белка, некоторых витаминов и минералов.
После повторения эксперимента выяснилось, что на такой диете у людей изменился состав кишечного микробиома (примерно в 5,7 раз выросло количество
Американские ученые выяснили, что потребление пищи и напитков, а также просмотр видео, могут принести большее удовольствие, если потребление происходит необычным способом.
Чтобы это выяснить, потребовались эксперименты с почти 400 участниками, которые ели, пили и смотрели видео, а затем оценивали свои ощущения. Авторы этой работы советуют не отказываться от