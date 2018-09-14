Объединение ведет к расколу

Объединение украинских церквей грозит православному миру расколом, а РПЦ — потерей владений в соседней стране. Константинополь сообщил, что процедура предоставления автокефалии Киеву началась. В столицу Украины прибыли два экзарха — своего рода послы Вселенского патриарха Варфоломея. Они займутся подготовкой к провозглашению независимости украинской церкви. Против этого выступает Русская православная церковь, которой сейчас принадлежит большинство приходов в стране. Что может потерять РПЦ в случае объединения украинских церквей? И кому достанутся православные святыни? Разбирался Александр Рассохин.

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Одни этого ждали, другие опасались. И вот случилось: константинопольский патриарх Варфоломей объявил о процессе создания на Украине отдельной православной церкви. Глава Киевского патриархата Филарет торжествует, ведь этого он добивался многие годы:

«Киевский патриархат стоит на позиции поместной единой Украинской православной автокефальной церкви. Вот мы объединяемся с Автокефальной церковью и с частью Московского патриархата».

Но в этих словах патриарха есть доля лукавства. Ведь на Украине нет единства — кто и на каких условиях должен создавать общую структуру?

Сейчас православных церквей в стране три: Украинская церковь Киевского патриархата, который возглавляет Филарет и поддерживает местная власть; есть небольшая автокефальная церковь, а также структура РПЦ — так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата, которой принадлежит большая часть приходов в стране.

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Только она признана на международном уровне, и большинство ее руководителей не поддерживают автокефалию.

Зато, как говорят опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты, до половины всех ее прихожан готовы будут перейти в объединенную церковь. Для РПЦ такой исход будет огромным ударом, говорит писатель, историк церкви Сергей Бычков:

«Русская православная церковь насчитывает где-то 26 тысяч приходов, из них 12,5 тысячи приходится на Украину. Представьте себе, что Украинская церковь уходит под Константинопольский патриархат, и некогда могущественная, самая крупная православная церковь среди 14 других оказывается ополовиненной. Весомость ее сразу падает».

Поэтому, в первую очередь, конечно, это, значит, будет удар по авторитету Русской православной церкви. Сергей Бычков писатель, историк церкви

Однако раздел душ — это только часть проблемы. В собственности РПЦ находится немало объектов недвижимости. Главный объект спора — святыня православного мира Киево-Печерская лавра. Сейчас РПЦ делит ее с украинской властью.

Что же будет дальше? Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предполагает, что создание новой поместной церкви приведет к битве за святыни.

Высока вероятность, что после того, как в Украине создадут поместную церковь и каноничный статус получит Киевский патриархат, развернется живейшая борьба за церковную собственность, которая, прежде всего, будет включать в себя Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Руслан Бортник директор украинского Института анализа и менеджмента политики

«Кто будет владеть большим количеством приходов, будет владеть ключевыми священными символическими местами — та Церковь, конечно, и будет доминировать в религиозном поле».

Впрочем, глава Киевского патрирахата Филарет в интервью «Коммерсантъ FM» заявил, что вопрос о будущем Лавры пока на повестке не стоит:

«О Киево-Печерской лавре вопрос потом. Сначала надо Церковь единую создать».