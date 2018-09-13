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15:33 (мск), источник: ТАСС

НИУ ВШЭ: средняя зарплата научных сотрудников превысила 86 тысяч рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Средняя зарплата научных работников России за первые шесть месяцев 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составила 86,1 тыс. рублей. Об этом сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

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Источник: РИА "Новости"

«В первом полугодии 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата исследователей в научных организациях, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты труда, достигла 86,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,7 раза», — говорится в исследовании.

Отмечается, что повышение зарплаты коснулось прежде всего научных сотрудников, заработная плата которых выросла в 2,1 раза и достигла 93,7 тыс. рублей.

В то же время их численность сократилась на 10,6%.

До 107,3 тыс. рублей выросла заработная плата заместителей руководителей научных организаций, руководителей структурных подразделений и их заместителей. За тот же период времени их численность сократилась на 26,4%.

«Отмечается сокращение разрыва в оплате труда руководителей и научных сотрудников: если в первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата главных, ведущих и старших научных сотрудников составляла 28,6% от уровня среднемесячной зарплаты руководителей научных организаций, то в январе-июне 2018 года уже 71,2%», — посчитали исследователи ВШЭ.

При этом исследователи отмечают, что зарплаты научных сотрудников отличаются в разных регионах. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Москве: так, в первом полугодии 2018 года среднемесячная заработная плата руководителя московской научной организации в 1,7 раза превышала заработную плату руководителя в Свердловской области, в 1,5 раза — в Санкт-Петербурге, в 1,2 раза — в Московской и Новосибирской областях.

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В соответствии с Указом президента 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году средняя заработная плата научных сотрудников должна быть повышена до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

В 2017 году, по данным ВШЭ, среднемесячная заработная плата научных сотрудников составила 64,2 тыс. рублей, ее отношение к среднемесячной зарплате по стране в целом превысило запланированный уровень (179%) и составило 185,8%.

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