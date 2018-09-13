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16:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «огненный» водопад в США (фото)

Удивительное зрелище можно наблюдать только несколько дней в году.

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В Йосемитском национальном парке в Калифорнии есть уникальная природная достопримечательность, на которую едут посмотреть туристы со всего мира.

Это 650-метровый водопад под названием Лошадиный хвост, расположенный на восточном склоне горы Эль-Капитан.

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Большую часть года это самый обычный водопад и лишь несколько дней в конце февраля при благоприятных погодных условиях можно наблюдать настоящую магию. Вода, падающая с гор, превращается в огненные потоки ярко-оранжевого цвета.

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На самом деле, ничего мистического в таком явлении нет. Просто именно в это время и при определенном ракурсе в водопаде отражается заходящее солнце. Но выглядит это сказочно.

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