Как выглядит «огненный» водопад в США (фото)
Удивительное зрелище можно наблюдать только несколько дней в году.
Удивительное зрелище можно наблюдать только несколько дней в году.
В Йосемитском национальном парке в Калифорнии есть уникальная природная достопримечательность, на которую едут посмотреть туристы со всего мира.
Это 650-метровый водопад под названием Лошадиный хвост, расположенный на восточном склоне горы
Большую часть года это самый обычный водопад и лишь несколько дней в конце февраля при благоприятных погодных условиях можно наблюдать настоящую магию. Вода, падающая с гор, превращается в огненные потоки
На самом деле, ничего мистического в таком явлении нет. Просто именно в это время и при определенном ракурсе в водопаде отражается заходящее солнце. Но выглядит это сказочно.