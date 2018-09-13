В Саудовской Аравии пчела сорвала попытку установить мировой рекорд

Источник: Reuters

Новость В Амстердаме нашли способ спасти пчел

Пчеловод Зухаир Фатани посадил на себя несколько десятков маток, намереваясь таким образом привлечь к себе 20 тысяч трутней.

Предыдущий рекорд принадлежит китайцу Руану Ляньминь, который удержал на своем теле около 64 килограммов насекомых. Фатани планировал собрать сто килограммов пчел, однако, отмечает издание, одна из маток улетела, и мужчине не удалось превзойти достижение предыдущего рекордсмена.