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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Саудовской Аравии пчела сорвала попытку установить мировой рекорд

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Саудовской Аравии улетевшая пчела помешала мужчине поставить мировой рекорд по количеству сидящих на нем насекомых, пишет Daily Mail.

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Источник: Reuters
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В Амстердаме нашли способ спасти пчел

Пчеловод Зухаир Фатани посадил на себя несколько десятков маток, намереваясь таким образом привлечь к себе 20 тысяч трутней.

Предыдущий рекорд принадлежит китайцу Руану Ляньминь, который удержал на своем теле около 64 килограммов насекомых. Фатани планировал собрать сто килограммов пчел, однако, отмечает издание, одна из маток улетела, и мужчине не удалось превзойти достижение предыдущего рекордсмена.

В прошлом году Фатани уже пытался поставить рекорд ко количеству собранных пчел: он полтора часа стоял, покрытый тысячами насекомых, однако так и не приблизится к необходимой цифре.

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