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17:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где можно увидеть инопланетный пейзаж на Земле (фото)

Поразительное зрелище.

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На нашей планете много удивительных мест, красоту которых сложно передать словами. К ним относится потрясающий Национальный парк Брайс-Каньон, расположенный в американском штате Юта.

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Его площадь составляет 145 квадратных километров, а высота края Каньона Брайс варьируется от 2400 до 2700 метров над уровнем моря.

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Это место прославилось на весь мир благодаря удивительному инопланетному пейзажу, состоящему из высоких остроконечных геологических образований худу, напоминающих причудливые скульптуры или руины древних зданий.

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Фантастического вида худу образовались в результате многовековых процессов эрозии. Величественные природные скульптуры окрашены в разные цвета, а некоторые соединены друг с другом удивительными природными мостами.

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Национальный парк Брайс-Каньон был основан в 1928-м году и назван так в честь землевладельца Эбенезера Брайса, построившего здесь в 1875-м году свою усадьбу.

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