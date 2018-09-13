Где можно увидеть инопланетный пейзаж на Земле (фото)
Поразительное зрелище.
Поразительное зрелище.
На нашей планете много удивительных мест, красоту которых сложно передать словами. К ним относится потрясающий Национальный парк
Его площадь составляет 145 квадратных километров, а высота края Каньона Брайс варьируется от 2400 до 2700 метров над уровнем моря.
Это место прославилось на весь мир благодаря удивительному инопланетному пейзажу, состоящему из высоких остроконечных геологических образований худу, напоминающих причудливые скульптуры или руины древних зданий.
Фантастического вида худу образовались в результате многовековых процессов эрозии. Величественные природные скульптуры окрашены в разные цвета, а некоторые соединены друг с другом удивительными природными мостами.
Национальный парк