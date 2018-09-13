ФБР закрыло солнечную обсерваторию в Нью-Мексико. Никто не знает причину

Источник: SUNSPOT SOLAR OBSERVATORY

По данным СМИ, в момент закрытия обсерватории на месте работало ФБР. Местный шериф рассказал местным изданиям The Albuquerque Journal и Alamogordo News, что представители бюро отказывались сообщать, что происходит и зачем они эвакуировали обсерваторию, в то время как ФБР не ответило на запросы газет. Обсерватория Апаче-Пойнт в миле от Санспота продолжает работу, отмечает Newsweek.

Представитель университетской ассоциации исследований в астрономии (AURA), управляющей обсерваторией, Шэри Лифсон заявила, что организация работает с «соответствующими органами». «Местные власти знают о ситуации… Это временная эвакуация обсерватории, мы откроемся, как только это станет возможным», — сказала Лифсон, не уточнившая, что именно произошло. В комментарии Alamogordo News Лифсон отметила, что эвакуация была мерой предосторожности, и решение о ней приняло руководство обсерватории, однако также не уточнила, что случилось.

В числе популярных в интернете версий причин, по которым закрыли обсерваторию с пятью телескопами, Newsweek упоминает «супервспышку» на Солнце (маловероятную, так как, помимо разрушительных последствий для космической инфраструктуры, вспышку заметили бы другие космические и наземные обсерватории) и высадку пришельцев. Издание напоминает, что в штате Нью-Мексико находится город Розуэлл, где в 1947 году якобы совершил аварийную посадку инопланетный космический корабль, существование которого скрывается властями.