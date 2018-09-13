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17:07 (мск), источник: N + 1

ФБР закрыло солнечную обсерваторию в Нью-Мексико. Никто не знает причину

Солнечная обсерватория в американском городе Санспот, штат Нью-Мексико, и почтовое отделение неподалеку от нее с 6 сентября закрыты по соображениям безопасности — поскольку никто не знает, почему учреждения закрыты, в интернете распространяются конспирологические теории на этот счет. Историю рассказывает издание Newsweek.

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Источник: SUNSPOT SOLAR OBSERVATORY

По данным СМИ, в момент закрытия обсерватории на месте работало ФБР. Местный шериф рассказал местным изданиям The Albuquerque Journal и Alamogordo News, что представители бюро отказывались сообщать, что происходит и зачем они эвакуировали обсерваторию, в то время как ФБР не ответило на запросы газет. Обсерватория Апаче-Пойнт в миле от Санспота продолжает работу, отмечает Newsweek.

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Представитель университетской ассоциации исследований в астрономии (AURA), управляющей обсерваторией, Шэри Лифсон заявила, что организация работает с «соответствующими органами». «Местные власти знают о ситуации… Это временная эвакуация обсерватории, мы откроемся, как только это станет возможным», — сказала Лифсон, не уточнившая, что именно произошло. В комментарии Alamogordo News Лифсон отметила, что эвакуация была мерой предосторожности, и решение о ней приняло руководство обсерватории, однако также не уточнила, что случилось.

В числе популярных в интернете версий причин, по которым закрыли обсерваторию с пятью телескопами, Newsweek упоминает «супервспышку» на Солнце (маловероятную, так как, помимо разрушительных последствий для космической инфраструктуры, вспышку заметили бы другие космические и наземные обсерватории) и высадку пришельцев. Издание напоминает, что в штате Нью-Мексико находится город Розуэлл, где в 1947 году якобы совершил аварийную посадку инопланетный космический корабль, существование которого скрывается властями.

Ольга Добровидова

 ФБР закрыло солнечную обсерваторию в Нью-Мексико. Никто не знает причину
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