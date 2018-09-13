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19:02 (мск), источник: РИА Новости

«Каждый день — испытание»: Киркоров объяснил, зачем снялся в клипе Ibiza

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал в инстаграме историю появления скандального клипа Ibiza.

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По словам артиста, идея ролика принадлежит сценаристу и шоумену Александру Гудкову.

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«Каждый из трех съемочных дней для нас был испытанием. Спасибо, ребята, за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели», — написал Киркоров.

Певец подчеркнул, что только Гудков вместе со съемочной группой клипа могли уговорить их с Басковым «на такое».

Клип, в котором в качестве гостей выступили такие известные артисты, как Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов, опубликовали в минувшую пятницу, число просмотров видеоролика уже перевалило за шесть миллионов. Многие зрители упрекнули исполнителей за дурновкусие и призвали лишить Киркорова и Баскова званий Народных артистов.

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