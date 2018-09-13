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17:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Теленок с двумя мордами выжил вопреки прогнозам (видео)

Он не собирается сдаваться.

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Теленок, родившийся с двумя мордами и тремя глазами, прожил уже месяц. Он будет и дальше бороться за жизнь.

Животное появилось на свет 10 августа в селе Навалур, расположенном в штате Тамил-Наду на юге Индии. Фермеры, увидев новорожденного, были ошеломлены: у теленка была раздвоенная морда, два носа, три глаза, но одна пара ушей и один рот.

Никто, в том числе ветеринары, не надеялся, что животное выживет, рассказал владелец теленка, фермер по имени Санглимуту. Тем не менее хозяева заботились о нем и продолжают делать это сейчас. Теленка кормят из соски пять раз в день. Он здоров и ведет себя обычно. Каждый день кто-нибудь приезжает посмотреть на чудо природы.

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Полицефалия — генетическое расстройство у животных. Она возникает, когда эмбрион начинает разделяться на близнецов, но затем этот процесс по какой-то причине останавливается. В результате рождается животное с двумя головами. Каждая голова животного имеет свой мозг. Животные с полицефалией редко живут дольше нескольких месяцев.

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