Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В прямом эфире «Доброго утра» умерла известная писательница
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Рождение пятерняшек стало сюрпризом для их папы
В Нью-Йорке стало опасно снимать жилье на Airbnb
При подлете к Москве пилот потерял сознание из-за инфаркта
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
В Китае восторг от "золотого удара" РФ по доллару
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ
Суд лишил российского борца серебра чемпионата Европы
Пропала самая высокооплачиваемая китайская актриса
Назван фрукт, который портится в холодильнике
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция
Что купить за миллион: варианты от «Авто Mail.Ru»
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
10Идем на «Восток»
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Французская школа изменила студентам цвет кожи ради рекламы

Просто на снимке не хватало разнообразия.

Наверх

Школа искусств в Лионе Emile Cohl School попала в неприятную историю. Журналисты обратили внимание на то, что руководство заведения решило «соответствовать требованиям времени» и отфотошопило групповой снимок, изменив некоторым из студентам цвет кожи на более темный, а также добавив совершенно посторонних людей других рас.

Оригинальный снимок появился на сайте учебного заведения в начале сентября, а через несколько дней на его англоязычной версии опубликовали и отредактированное фото.

Первыми несостыковки заметили сами студенты, которые обнаружили на втором снимке трех незнакомых чернокожих людей, а также то, что двоим студентам изменили цвет кожи на темный.

Публикации со сравнением снимков появились в Twitter, после чего на них обратили внимание журналисты и на школу искусств посыпались обвинения в имитации расового разнообразия ради рекламы.

Директор учебного заведения Антуан Ривьер заявил, что это была инициатива американских подрядчиков и сделано это было без согласования с руководством французской школы.

 Ученые поймали 72 странных сигнала из далекой галактики
Самолет пролетел через глаз урагана (видео)
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Поклонскую лишили думской комиссии
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Интервью «отравителей Скрипалей» разобрали на мемы
100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия
Киркоров рассказал историю появления скандального клипа Ibiza
Под гнетом санкций. Каким будет курс рубля в ближайшие месяцы
Спорт
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ Екатеринбургский клуб укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 12 очков
Hi-Tech
Россия готовится испытать секретное оружие (фото) Это новейшие противодронные системы.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру» Ульяна Синецкая заменила покинувшую коллектив Анастасию Кожевникову
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина покорила соцсети артистичностью Лиза Галкина в очередной раз продемонстрировала свои таланты
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь