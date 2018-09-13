Французская школа изменила студентам цвет кожи ради рекламы

Школа искусств в Лионе Emile Cohl School попала в неприятную историю. Журналисты обратили внимание на то, что руководство заведения решило «соответствовать требованиям времени» и отфотошопило групповой снимок, изменив некоторым из студентам цвет кожи на более темный, а также добавив совершенно посторонних людей других рас.

Оригинальный снимок появился на сайте учебного заведения в начале сентября, а через несколько дней на его англоязычной версии опубликовали и отредактированное фото.

Первыми несостыковки заметили сами студенты, которые обнаружили на втором снимке трех незнакомых чернокожих людей, а также то, что двоим студентам изменили цвет кожи на темный.

Публикации со сравнением снимков появились в Twitter, после чего на них обратили внимание журналисты и на школу искусств посыпались обвинения в имитации расового разнообразия ради рекламы.