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23:38 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Дебютантки остались дома

Почему в Лондоне отменили ежегодный Русский бал.

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В Лондоне отменили ежегодный Русский бал. Виной тому — проблемы дебютанток с получением британских виз. По словам организаторов, посольство массово отказывает участницам во въезде. Они не сомневаются — ситуация связана с «делом Скрипалей». Подробности — в материале Яны Лубниной и Анастасии Ройзман.

«Русские, вы не поедете на бал!» — с таким заголовком вышла статья в британской газете The Times. По мнению журналистов, таким образом россиянки расплачиваются за ухудшение двусторонних отношений. Причем в прямом и переносном смысле слова. Деньги, потраченные на оформление визы, покупку авиабилетов и бронь гостиниц, им уже никто не вернет. Велика и потеря эмоциональная.

Русский бал дебютанток — одно из самых ожидаемых событий в календаре светской жизни Лондона.

В декорациях одного из самых роскошных отелей Европы Grosvenor House традиционно собираются представительницы состоятельных семей. На столах — дорогое шампанское и канапе с черной икрой. На балу действует строгий дресс-код: для девушек обязательны длинное белое платье, перчатки и диадема; кавалеры должны быть одеты во фрак или мундир.

В интервью «Коммерсантъ FM» организатор бала Элизабет Смагин-Меллони заявила, что невыдача виз дебютанткам — жест исключительно политический: «Мы отдали обратно около 20 билетов, которые люди уже заказали, а потом не получили визы. Они заплатили за выезд практически 400 фунтов. Когда был отказ, они эти деньги не вернули, эти деньги были потеряны. Пусть они делают свой Брекзит и живут, где они живут, и все. Я делаю, например, Московский бал в Вене: Австрия тоже в европейском сообществе, мы тоже не признаем, что Россия взяла себе Крым, но у нас никогда не было проблем с туристами, с гостями, с культурными проектами».

Эти англичане с ума сошли. Пусть идут к черту!
Элизабет Смагин-Меллони
организатор бала

Русский бал в Лондоне проходит под патронажем княгини Ольги Романовой, дочери князя Андрея Александровича и внучки великого князя Александра Михайловича.

Билеты на светское мероприятие в пересчете на рубли стоят от 26 до 53 тысяч — эти траты дебютанток организаторы обещают возместить.

Исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев отмечает, что никаких особенных проблем с получением британских виз у россиян сейчас нет. Скорее всего, россияне просто безответственно отнеслись к сбору документов для посольства.

«Британцы невероятные педанты в вопросах документов. И, возможно, что было неправильно составлено приглашение, которое все эти девушки использовали, или они все использовали какой-то один шаблон, что британцам показалось странным. Может быть, сами британцы решили отменить этот бал, и приглашение, по которому все эти девушки ехали в Лондон, вошло в стоп-лист, по которому не надо давать визы. Человеческий фактор там минимален».

Если они отказывают, то подробно пишут причину отказа., И у всех этих молодых девушек в причине отказа написана правда. Может быть, агентство, которое занималось составлением документов для группы, сделало это плохо.
Даниил Сергеев
исполнительный директор визового агентства «Визаход»

Русские балы проходят во многих странах Европы. Ближайшие мероприятия запланированы в Риге и Вене. По словам их организаторов, с получением шенгенских виз у дебютанток проблем пока не возникало.

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