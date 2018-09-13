Дебютантки остались дома

В Лондоне отменили ежегодный Русский бал. Виной тому — проблемы дебютанток с получением британских виз. По словам организаторов, посольство массово отказывает участницам во въезде. Они не сомневаются — ситуация связана с «делом Скрипалей». Подробности — в материале Яны Лубниной и Анастасии Ройзман.

«Русские, вы не поедете на бал!» — с таким заголовком вышла статья в британской газете The Times. По мнению журналистов, таким образом россиянки расплачиваются за ухудшение двусторонних отношений. Причем в прямом и переносном смысле слова. Деньги, потраченные на оформление визы, покупку авиабилетов и бронь гостиниц, им уже никто не вернет. Велика и потеря эмоциональная.

Русский бал дебютанток — одно из самых ожидаемых событий в календаре светской жизни Лондона.

В декорациях одного из самых роскошных отелей Европы Grosvenor House традиционно собираются представительницы состоятельных семей. На столах — дорогое шампанское и канапе с черной икрой. На балу действует строгий дресс-код: для девушек обязательны длинное белое платье, перчатки и диадема; кавалеры должны быть одеты во фрак или мундир.

В интервью «Коммерсантъ FM» организатор бала Элизабет Смагин-Меллони заявила, что невыдача виз дебютанткам — жест исключительно политический: «Мы отдали обратно около 20 билетов, которые люди уже заказали, а потом не получили визы. Они заплатили за выезд практически 400 фунтов. Когда был отказ, они эти деньги не вернули, эти деньги были потеряны. Пусть они делают свой Брекзит и живут, где они живут, и все. Я делаю, например, Московский бал в Вене: Австрия тоже в европейском сообществе, мы тоже не признаем, что Россия взяла себе Крым, но у нас никогда не было проблем с туристами, с гостями, с культурными проектами».

Эти англичане с ума сошли. Пусть идут к черту! Элизабет Смагин-Меллони организатор бала

Русский бал в Лондоне проходит под патронажем княгини Ольги Романовой, дочери князя Андрея Александровича и внучки великого князя Александра Михайловича.

Билеты на светское мероприятие в пересчете на рубли стоят от 26 до 53 тысяч — эти траты дебютанток организаторы обещают возместить.

Исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев отмечает, что никаких особенных проблем с получением британских виз у россиян сейчас нет. Скорее всего, россияне просто безответственно отнеслись к сбору документов для посольства.

«Британцы невероятные педанты в вопросах документов. И, возможно, что было неправильно составлено приглашение, которое все эти девушки использовали, или они все использовали какой-то один шаблон, что британцам показалось странным. Может быть, сами британцы решили отменить этот бал, и приглашение, по которому все эти девушки ехали в Лондон, вошло в стоп-лист, по которому не надо давать визы. Человеческий фактор там минимален».

Если они отказывают, то подробно пишут причину отказа., И у всех этих молодых девушек в причине отказа написана правда. Может быть, агентство, которое занималось составлением документов для группы, сделало это плохо. Даниил Сергеев исполнительный директор визового агентства «Визаход»