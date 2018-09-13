Дебютантки остались дома
Почему в Лондоне отменили ежегодный Русский бал.
Почему в Лондоне отменили ежегодный Русский бал.
В Лондоне отменили ежегодный Русский бал. Виной тому — проблемы дебютанток с получением британских виз. По словам организаторов, посольство массово отказывает участницам во въезде. Они не сомневаются — ситуация связана с «делом Скрипалей». Подробности — в материале Яны Лубниной и Анастасии Ройзман.
«Русские, вы не поедете на бал!» — с таким заголовком вышла статья в британской газете The Times. По мнению журналистов, таким образом россиянки расплачиваются за ухудшение двусторонних отношений. Причем в прямом и переносном смысле слова. Деньги, потраченные на оформление визы, покупку авиабилетов и бронь гостиниц, им уже никто не вернет. Велика и потеря эмоциональная.
В декорациях одного из самых роскошных отелей Европы Grosvenor House традиционно собираются представительницы состоятельных семей. На столах — дорогое шампанское и канапе с черной икрой. На балу действует строгий дресс-код: для девушек обязательны длинное белое платье, перчатки и диадема; кавалеры должны быть одеты во фрак или мундир.
В интервью «Коммерсантъ FM» организатор бала Элизабет
Эти англичане с ума сошли. Пусть идут к черту!
Русский бал в Лондоне проходит под патронажем княгини Ольги Романовой, дочери князя Андрея Александровича и внучки великого князя Александра Михайловича.
Билеты на светское мероприятие в пересчете на рубли стоят от 26 до 53 тысяч — эти траты дебютанток организаторы обещают возместить.
«Британцы невероятные педанты в вопросах документов. И, возможно, что было неправильно составлено приглашение, которое все эти девушки использовали, или они все использовали
Если они отказывают, то подробно пишут причину отказа., И у всех этих молодых девушек в причине отказа написана правда. Может быть, агентство, которое занималось составлением документов для группы, сделало это плохо.
Русские балы проходят во многих странах Европы. Ближайшие мероприятия запланированы в Риге и Вене. По словам их организаторов, с получением шенгенских виз у дебютанток проблем пока не возникало.