Как Тимати, Хабиб и Рамзан в «Инстаграме» ругались
Почему отменили концерт Егора Крида и как Рамзан Кадыров всех помирил.
Почему отменили концерт Егора Крида и как Рамзан Кадыров всех помирил.
9 сентября в Махачкале должен был состояться концерт артиста Black Star Егора Крида, но его отменили в последний момент
В комментариях в «Инстаграме» ему стали писать о том, чтобы он лучше не приезжал, а не то с ним расправятся, и живым он не уедет. Недоволен предстоящим приездом Крида был и боец ММА Хабиб Нурмагомедов, о чем тоже написал в «Инстаграме».
В итоге из соображений безопасности музыкант отменил концерт, эту новость Хабиб прокомментировал в сторис: «Не велика потеря!» Тимати бойцу решил ответить в видео, в которых он был максимально вежлив.
12 сентября в конфликт решил вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров и призвал своих товарищей помириться, а дагестанцев не угрожать артистам. «Мы должны развивать Кавказ, туризм. Давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы!».