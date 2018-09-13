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20:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как Тимати, Хабиб и Рамзан в «Инстаграме» ругались

Почему отменили концерт Егора Крида и как Рамзан Кадыров всех помирил.

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9 сентября в Махачкале должен был состояться концерт артиста Black Star Егора Крида, но его отменили в последний момент из-за угроз, поступавших в адрес рэпера.

В комментариях в «Инстаграме» ему стали писать о том, чтобы он лучше не приезжал, а не то с ним расправятся, и живым он не уедет. Недоволен предстоящим приездом Крида был и боец ММА Хабиб Нурмагомедов, о чем тоже написал в «Инстаграме».

В итоге из соображений безопасности музыкант отменил концерт, эту новость Хабиб прокомментировал в сторис: «Не велика потеря!» Тимати бойцу решил ответить в видео, в которых он был максимально вежлив.

12 сентября в конфликт решил вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров и призвал своих товарищей помириться, а дагестанцев не угрожать артистам. «Мы должны развивать Кавказ, туризм. Давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы!».

Следите за развитием темы«Конфликт Тимати и Хабиба Нурмагомедова»
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