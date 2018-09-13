Как Тимати, Хабиб и Рамзан в «Инстаграме» ругались

В комментариях в «Инстаграме» ему стали писать о том, чтобы он лучше не приезжал, а не то с ним расправятся, и живым он не уедет. Недоволен предстоящим приездом Крида был и боец ММА Хабиб Нурмагомедов, о чем тоже написал в «Инстаграме».