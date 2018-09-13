Назван самый популярный авиамаршрут в мире
Внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду (город на острове Чеджудо в Корейском проливе — Ред.) стал самым популярным направлением в мире.
Внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду (город на острове Чеджудо в Корейском проливе — Ред.) стал самым популярным направлением в мире.
Согласно данным
Вторым по загруженности оказался маршрут внутри Австралии Мельбурн — Сидней. Его преодолели более девяти миллионов пассажиров. Замкнула тройку Япония, где авиасообщением Саппоро — Токио за прошлый год воспользовались свыше восьми с половиной миллиона человек.
Самым быстрорастущим оказался маршрутом внутри Таиланда из бангкокского аэропорта в город Чианг Май. За год его загруженность выросла на 36% и составила почти два с половиной миллиона человек.
Исследование Routes показало, что воздушные перевозки в
12 сентября глава российского Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что ведомство поддержало идею создания нового лоукостера, ориентированного на авиаперевозки по стране. На сегодняшний день компания «Победа» является единственным российским лоукостером.