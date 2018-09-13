Назван самый популярный авиамаршрут в мире

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Согласно данным онлайн-сервиса Routes, в прошлом году этот путь проделали более 13,4 млн человек, что почти на 10% больше чем в предыдущий период. Ежедневно из столицы республики отправлялось около 180 рейсов, это примерно по одному самолету каждые восемь минут.

Вторым по загруженности оказался маршрут внутри Австралии Мельбурн — Сидней. Его преодолели более девяти миллионов пассажиров. Замкнула тройку Япония, где авиасообщением Саппоро — Токио за прошлый год воспользовались свыше восьми с половиной миллиона человек.

Самым быстрорастущим оказался маршрутом внутри Таиланда из бангкокского аэропорта в город Чианг Май. За год его загруженность выросла на 36% и составила почти два с половиной миллиона человек.

Исследование Routes показало, что воздушные перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминируют в 100 самых загруженных маршрутах по количеству пассажиров, на которые приходится более 70 процентов общего объема.