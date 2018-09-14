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13:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Угадай программу по ее ведущему

В девяностые годы этих популярных телеведущих знала вся страна. Сможете вспомнить, лицами каких телепрограмм они были?

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Источник: РИА "Новости"

Из какой телепрограммы ведущий?

Помните ли вы, благодаря какой телепрограмме ведущая Елена Ханга стала известна на всю страну? Какую передачу, кроме «Что? Где? Когда?», вел Борис Крюк? И лицом какой программы до сих пор является Петр Кулешов?

 
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