Тест: Угадай программу по ее ведущему
В девяностые годы этих популярных телеведущих знала вся страна. Сможете вспомнить, лицами каких телепрограмм они были?
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В девяностые годы этих популярных телеведущих знала вся страна. Сможете вспомнить, лицами каких телепрограмм они были?
Из какой телепрограммы ведущий?
Помните ли вы, благодаря какой телепрограмме ведущая Елена Ханга стала известна на всю страну? Какую передачу, кроме «Что? Где? Когда?», вел Борис Крюк? И лицом какой программы до сих пор является Петр Кулешов?