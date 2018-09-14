Развод невозможен: почему МКС нельзя поделить

Источник: Reuters

Появившаяся в СМИ информация о том, что разгерметизация МКС может быть делом рук американских астронавтов, подлила масла в огонь споров о возможном прекращении ее совместной эксплуатации. Iz.ru изучал вероятные последствия.

В названии МКС (Международная космическая станция) слово «Международная» появилось неслучайно. Это действительно проект, появившийся только благодаря серьезной работе 14 стран — США, России, Японии, Канады и входящих в Европейское космическое агентство Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерланд, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции.

В настоящее время Международная космическая станция — один из самых дорогих и сложных рукотворных объектов, созданных человечеством.

И дело тут не в размерах — длина станции всего 109 метров, что меньше любого современного фрегата.

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Главное в станции — это возможность безопасного пребывания и функционирования команды космонавтов на высоте в четыреста с лишним километров. А это не так-то просто. Все объекты, находящиеся на орбите, должны обладать достаточной скоростью, чтобы оставаться на ней. Грубо говоря, станция все время падает на Землю, но промахивается за счет своей огромной скорости. К сожалению, на высоте до 1000 километров сохраняется, пусть и совсем слабое, влияние земной атмосферы. Частицы газа, сталкиваясь со станцией, постепенно тормозят ее, что приводит к снижению орбиты.

Поэтому время от времени станцию приходится поднимать. «Поднимать» — это не совсем корректно. Станцию при помощи двигателей пристыкованных к ней космических кораблей разгоняют, что увеличивает высоту орбиты.

Нужно понимать, что станция жива и работает, только пока на ней действуют космонавты. Ее практически нельзя законсервировать надолго.

За чей счет банкет

Международная космическая станция очень дорога в обслуживании. При этом у нее нет единого бюджета, что не позволяет точно рассчитать ежегодный вклад каждой из сторон. К тому же большая часть вкладов каждой из сторон привносится не живыми деньгами, а услугами, запусками космических кораблей, заменой оборудования и так далее. Хотя примерные расходы каждой из сторон можно посчитать.

Всего на обслуживание МКС тратится около 6 миллиардов долларов ежегодно.

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Основная финансовая ноша ложится на плечи США. По данным 2017 года на программу по обслуживанию и использованию МКС из бюджета NASA тратится от 3 до 4 миллиардов долларов ежегодно. При этом текущие эксплуатационные расходы составляют большую часть из потраченных средств, нежели затраты на строительство модулей и других устройств станции, а также подготовку экипажей и создание космических кораблей.

У Европейской космической ассоциации (EKA) расходы гораздо меньше, и составляют менее миллиарда долларов ежегодно. Японцы и канадцы вкладывают этот проект в денежном отношении и того меньше. В основном их заслуга это создание многофункционального экспериментального модуля «Кибо» для американского сегмента и подготовка главного манипулятора станции — роботизированной руки Canadarm.

В долларовом выражении роль России тоже очень велика. Даже после сокращений федеральной космической программы в 2016 году, расходы из бюджета РФ на управление полетами, содержание российского сегмента МКС и программу научных экспериментов составили 252,1 млрд рублей. Это на десять лет.

Соответственно ежегодно Россия тратит около полумиллиарда долларов.

Сложность сравнения еще и в том, что Россия ведет свои расчеты в рублях, и при пересчете на доллары, получается, что ее вклад постепенно снижается, хотя в реальности выполняемый объем остается таким же.

Не стоит забывать, что с 2011 года, когда была окончательно закрыта программа Space Shuttle и до сих пор Россия остается единственным оператором пилотируемых космических кораблей. Без «Союзов» эксплуатация орбитальной станции в принципе невозможна, и это не пустые слова. NASA до сих пор не может принять пилотируемый космический корабль, хоть и пытается максимально ускорить этот процесс.

К слову, получаемые российской стороной средства за доставку американских космонавтов на орбиту можно назвать более чем внушительными. Только последний транш, полученный «Роскосмосом» за шесть «космических билетов» на орбиту составил 491 миллион долларов (по 81,9 миллиона долларов за астронавта). А это примерно треть от годового финансирования федеральной космической программы России (на 2016 год) это 104 миллиарда рублей.

То есть работа «космическим извозчиком», это более чем серьезная часть российского космического бюджета.

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Мысленный эксперимент

Теперь представим, что ситуация в отношениях между странами участницами МКС дошла до ручки. По какой-то неведомой причине обе стороны отказываются сотрудничать вместе и готовы начать «раздел» космического имущества. Возможно ли сделать это?

Тем более, что время от времени раздаются голоса то с одной, то с другой стороны, предлагающие как использовать Международную космическую станцию. То предлагалось отдать российский сегмент в управление коммерческой компании, а саму станцию превратить чуть ли не в космический отель. То президент США Дональд Трамп предлагал приватизировать орбитальную станцию, превратив МКС в «частное предприятие на коммерческой основе».

Можно ли поделить станцию и развести ее части по разным орбитам? Увы, даже технически этот процесс пока просто нереализуем.

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В составе станции есть много модулей, которые уникальны и напрямую отвечают за ее техническое состояние. Например основная выработка электроэнергии, требуемой для поддержания работоспособности станции происходит в американском сегменте станции. В российской же части есть модуль отвечающий за ее ориентацию. Опять же именно российские двигатели используются для коррекции орбиты, чтобы удерживать станцию на необходимой высоте.

Да, Россия собиралась создать свой научно-энергетический модуль (НЭМ), чтобы решить проблемы с генерацией электроэнергии. Но для его запуска сначала требуется запустить многофункциональный лабораторный модуль «Наука», затем узловой модуль «Причал», и лишь после этого можно пристыковать НЭМ. Но «Науку» уже несколько лет не могут очистить от обнаруженного внутри топливной системы модуля металлического мусора, НЭМ пока еще не готов, и даже в лучшем случае новая энергетическая система МКС сможет заработать только в 2022 году.

Поэтому к настоящему времени раздел МКС каким-либо образом просто невозможен. А если реалистично оценивать стоимость ежегодного обслуживания МКС, то можно понять, что такую сумму, платить одна коммерческая компания, даже очень крупная, вряд ли сможет.

В настоящее время эта гигантская сумма делится на несколько государств, и даже для государственных бюджетов, это очень серьезная нагрузка.

Одна на всех, мы за ценой не постоим