Развод невозможен: почему МКС нельзя поделить
Какими могут быть последствия «космического скандала».
Какими могут быть последствия «космического скандала».
Появившаяся в СМИ информация о том, что разгерметизация МКС может быть делом рук американских астронавтов, подлила масла в огонь споров о возможном прекращении ее совместной эксплуатации. Iz.ru изучал вероятные последствия.
В названии МКС (Международная космическая станция) слово «Международная» появилось неслучайно. Это действительно проект, появившийся только благодаря серьезной работе 14 стран — США, России, Японии, Канады и входящих в Европейское космическое агентство Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерланд, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции.
И дело тут не в размерах — длина станции всего 109 метров, что меньше любого современного фрегата.
Главное в станции — это возможность безопасного пребывания и функционирования команды космонавтов на высоте в четыреста с лишним километров. А это не
Поэтому время от времени станцию приходится поднимать. «Поднимать» — это не совсем корректно. Станцию при помощи двигателей пристыкованных к ней космических кораблей разгоняют, что увеличивает высоту орбиты.
За чей счет банкет
Международная космическая станция очень дорога в обслуживании. При этом у нее нет единого бюджета, что не позволяет точно рассчитать ежегодный вклад каждой из сторон. К тому же большая часть вкладов каждой из сторон привносится не живыми деньгами, а услугами, запусками космических кораблей, заменой оборудования и так далее. Хотя примерные расходы каждой из сторон можно посчитать.
Основная финансовая ноша ложится на плечи США. По данным 2017 года на программу по обслуживанию и использованию МКС из бюджета NASA тратится от 3 до 4 миллиардов долларов ежегодно. При этом текущие эксплуатационные расходы составляют большую часть из потраченных средств, нежели затраты на строительство модулей и других устройств станции, а также подготовку экипажей и создание космических кораблей.
У Европейской космической ассоциации (EKA) расходы гораздо меньше, и составляют менее миллиарда долларов ежегодно. Японцы и канадцы вкладывают этот проект в денежном отношении и того меньше. В основном их заслуга это создание многофункционального экспериментального модуля «Кибо» для американского сегмента и подготовка главного манипулятора станции — роботизированной руки Canadarm.
В долларовом выражении роль России тоже очень велика. Даже после сокращений федеральной космической программы в 2016 году, расходы из бюджета РФ на управление полетами, содержание российского сегмента МКС и программу научных экспериментов составили 252,1 млрд рублей. Это на десять лет.
Сложность сравнения еще и в том, что Россия ведет свои расчеты в рублях, и при пересчете на доллары, получается, что ее вклад постепенно снижается, хотя в реальности выполняемый объем остается таким же.
Не стоит забывать, что с 2011 года, когда была окончательно закрыта программа Space Shuttle и до сих пор Россия остается единственным оператором пилотируемых космических кораблей. Без «Союзов» эксплуатация орбитальной станции в принципе невозможна, и это не пустые слова. NASA до сих пор не может принять пилотируемый космический корабль, хоть и пытается максимально ускорить этот процесс.
К слову, получаемые российской стороной средства за доставку американских космонавтов на орбиту можно назвать более чем внушительными. Только последний транш, полученный «Роскосмосом» за шесть «космических билетов» на орбиту составил 491 миллион долларов (по 81,9 миллиона долларов за астронавта). А это примерно треть от годового финансирования федеральной космической программы России (на 2016 год) это 104 миллиарда рублей.
Мысленный эксперимент
Теперь представим, что ситуация в отношениях между странами участницами МКС дошла до ручки. По
Тем более, что время от времени раздаются голоса то с одной, то с другой стороны, предлагающие как использовать Международную космическую станцию. То предлагалось отдать российский сегмент в управление коммерческой компании, а саму станцию превратить чуть ли не в космический отель. То президент США Дональд Трамп предлагал приватизировать орбитальную станцию, превратив МКС в «частное предприятие на коммерческой основе».
В составе станции есть много модулей, которые уникальны и напрямую отвечают за ее техническое состояние. Например основная выработка электроэнергии, требуемой для поддержания работоспособности станции происходит в американском сегменте станции. В российской же части есть модуль отвечающий за ее ориентацию. Опять же именно российские двигатели используются для коррекции орбиты, чтобы удерживать станцию на необходимой высоте.
Да, Россия собиралась создать свой
Поэтому к настоящему времени раздел МКС
Одна на всех, мы за ценой не постоим
Реальность такова, в настоящее время у нас есть одна станция, по настоящему международная, и ни одна страна в одиночку пока не может позволить себе ее обслуживание. Поэтому у нас нет другого варианта кроме как сотрудничать, договариваться и сообща решать все космические задачи. До настоящего времени России, Америке и остальным странам это удавалось. Будем надеяться, что и сейчас сгоряча брошенные обвинения не станут камнем преткновения для нормального космического сотрудничества.