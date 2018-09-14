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05:08 (мск), источник: РИА Новости

SpaceX заключила контракт с первым в мире туристом, который облетит Луну

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий.

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Ранее сообщалось, что SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года. За всю историю на Луне побывали только 24 человека. С 1972 года после завершения миссии американских астронавтов никто не совершал посадку на спутник Земли.

«SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе», — написала компания в сети микроблогов Twitter.

Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос.

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