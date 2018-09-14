Россия применила уникальные «ракеты-невидимки»
Российские военные в ходе маневров «Восток-2018» применили на полигоне «Телемба» в Бурятии «ракеты-невидимки», превосходящие все существующие аналоги в мире.
Российские военные в ходе маневров «Восток-2018» применили на полигоне «Телемба» в Бурятии «ракеты-невидимки», превосходящие все существующие аналоги в мире.
Российские военные в ходе маневров «Восток-2018» применили на полигоне «Телемба» в Бурятии «ракеты-невидимки», превосходящие все существующие аналоги в мире. Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов в интервью еженедельнику «Звезда».
Тихонов рассказал детали отражения условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок.
Кроме того, добавлены были и
«В маневрах были применены особые