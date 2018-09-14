Россия применила уникальные «ракеты-невидимки»

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Российские военные в ходе маневров «Восток-2018» применили на полигоне «Телемба» в Бурятии «ракеты-невидимки», превосходящие все существующие аналоги в мире. Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов в интервью еженедельнику «Звезда».

Тихонов рассказал детали отражения условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок.

Кроме того, добавлены были и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс».