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11:04 (мск), источник: Ведомости

В трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

Более чем в трети — в 30 из 85 — регионов России за прошлый год выросла смертность от рака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Здоровье», данных Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016—2017 гг.

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Источник: AP 2018

Хуже всего со смертностью от рака — в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по стране, согласно результатам исследования, смертность от рака упала с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 г. до 194,2 на 100 тыс. в 2017 г. (на 2,4%).

В 2017 г. на 3% выросло число впервые выявленного рака, следует из итогов исследования. Этот показатель и должен расти, считают эксперты, — растет онконастороженность врачей, диагностика становится тщательнее, что помогает обнаружить рак на ранних стадия развития.
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Наибольший рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело в 2017 г. в Калмыкии и Якутии: в этих регионах рак диагностируют на последний стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по этому показателю в пятерку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

В целом в 2017 г. соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. Два года назад это соотношение составляло 54,7 к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Согласно исследованию, в 2017 г. 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, отмечает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского; лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).

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