Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке

Источник: РИА Новости

«Исключительно редкое явление в социальном поведении медведей наблюдают сотрудники Кроноцкого заповедника на берегу Курильского озера. Медведица с двумя медвежатами приняла в свою семью чужого детеныша. Причина, по которой медвежонок остался без матери, неизвестна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зоологи наблюдают за Аглаей, так специалисты прозвали медведицу, и ее детенышами-сеголетками (первого года жизни) уже длительное время. В конце августа в их компании впервые был замечен чужой медвежонок-лончак (второго года жизни). Медведица достаточно терпимо относилась к присутствию сироты, и спустя время приемыш стал полноправным членом семьи.

«В сентябре этого года на Курильском озере регистрируется большое количество одиноких медвежат — как сеголеток, так и лончаков. Причем многие сеголетки значительно отстают в развитии. Вероятно, это связано с недостатком зашедшей на нерест рыбы», — приводит заповедник слова научного сотрудника лаборатории экологии животных Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.

По мнению ученого, медвежонок мог остаться сиротой после того, как его мать, оставив детеныша на берегу, отправилась в далекий заплыв по озеру в поисках пропитания и не вернулась.