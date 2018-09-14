Тайна мужского мозга: как возникают отличия

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Профессор Маргарет Маккарти из Мэриленда ищет ответ на увлекательный вопрос: как появляются различия в мозгу, определяемые полом? Тот факт, что эти различия вообще существуют, может быть поводом для острой идеологической полемики, и чтобы купировать подобный поворот дискуссии, следует сразу сказать, что профессор Маккартни экспериментирует с грызунами. То, что повадки крыс-самцов отличаются от поведения самок, никаких сомнений не вызывает: «копулятивное поведение» ни с чем не спутаешь, как и рефлекс заботы о потомстве. Очевидно и то, что эти черты определяются половым диморфизмом мозга, а не возникает социально.

Наконец, совершенно точно установлены различия мужского и женского мозга — как у крыс, так и у человека — на анатомическом уровне. У самок больше связей между полушариями, у самцов — внутри полушарий. Наверное, важнейшее отличие в том, что в мозгу самцов обычно сильнее развиты некоторые отделы гипоталамуса — части промежуточного мозга, во многом определяющей поведение. У самцов особенно много синаптических связий в преоптической области гипоталамуса, тогда как в мозгу самок их больше в других частях.

Все эти отличия закладываются на ранних стадиях развития зародыша. В своей недавней статье профессор Маккарти и ее коллеги объясняют, как именно это происходит.

Как выяснилось, ключевую роль здесь играют клетки, которые сложно было заподозрить в участии в вопросах пола. «Тучные клетки», или лаброциты — часть иммунной системы млекопитающих. Они пользуются дурной славой среди аллергиков: именно лаброциты запускают реакции анафилактического шока, отека и удушья. Эти клетки рождаются в костном мозгу, однако завершают свой жизненный путь в соединительной или эпителиалной ткани.

Находясь там, они первыми чувствуют появление чужеродного агента, будь то бактерия, вирус или аллерген, и запускают воспалительный процесс, раздавая химические указания другим клеткам, участвующим в ответе.

Главное вещество, выделяемое лаброцитами — гистамин: та самая молекула, против которой направлено действие антигистаминных препаратов, прописываемых при аллергии.

Как оказалось, те же самые тучные клетки играют ключевую роль в развитии зародыша самца и особенно его мозга. Лаброциты накапливаются как раз в преоптической области гипоталамуса, и у самцов их примерно вдвое больше, чем у самок — так зародыш реагирует на присутствие половых гормонов. В определенный период развития — у зародышей крыс на первой неделе — эти клетки делают то, что умеют лучше всего: высвобождают гистамин, а также серотонин.

Гистамин дает сигнал другим клеткам иммунной системы — микроглии — и они отвечают выделением простагландина. Это то самое вещество, из-за которого у нас при простуде повышается температура и выработку которого блокирует аспирин. Именно этот процесс, начальные стадии которого напоминают обычное воспаление, и определяет дальнейшее развитие нейронных связей в гипоталамусе.

Профессор Маккарти доказала свою гипотезу изящными опытами. Когда активность тучных клеток блокировалась, у развивающихся самцов гендерные черты повеления, а также анатомические особенности мозга, развивались в меньшей степени.

В то же время когда новорожденным крысиным самкам ввели большую дозу половых гормонов, в преоптической области их гипоталамусов резко увеличилось число тучных клеток.

Как именно выделение гистамина влияет на развитие нейронных синапсов, ученым еще предстоит выяснить, однако очевидно, что лаброциты играют ключевую роль в этой регуляторной цепочке. Надо отметить, что тема исследований Маргарет Маккарти весьма чувствительна с идеологической и этической точки зрения: она имеет отношение не только к происхождению поведенческих различий между полами, но и к формированию сексуальных ориентаций.