Почти 100 тренажеров установят на спортивных площадках в парке 850-летия Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Около 100 тренажеров появится на спортивных площадках в парке 850-летия Москвы после благоустройства. На них смогут заниматься взрослые и дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Работы по обустройству спортивных площадок почти завершены. Специалисты уже подготовили основания площадок и монтируют оборудование. Осталось только уложить прорезиненное покрытие.

Всего в парке площадью 64 гектара будет три площадки для воркаута. Две из них обустроят в северо-западной части парка со стороны улицы Марьинский Парк. Другую — самую большую, площадью 640 квадратных метров, — недалеко от памп-трека.

Отдельную зону оборудуют для игры в пляжный волейбол — игровое поле засыпят речным песком и по периметру поставят ограждение, чтобы мяч не вылетал за пределы площадки. Вокруг поля установят лавочки.

Кроме того, в парке обустроят удобные дорожки и тропинки, а для велосипедистов — велодорожку протяженностью более трех километров.