Почти 100 тренажеров установят на спортивных площадках в парке 850-летия Москвы
Кроме того, здесь появятся велотрасса, дорожка для бега и скандинавской ходьбы, а также площадка для пляжного волейбола.
Кроме того, здесь появятся велотрасса, дорожка для бега и скандинавской ходьбы, а также площадка для пляжного волейбола.
Около 100 тренажеров появится на спортивных площадках в парке 850-летия Москвы после благоустройства. На них смогут заниматься взрослые и дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.
Работы по обустройству спортивных площадок почти завершены. Специалисты уже подготовили основания площадок и монтируют оборудование. Осталось только уложить прорезиненное покрытие.
Всего в парке площадью 64 гектара будет три площадки для воркаута. Две из них обустроят в
Отдельную зону оборудуют для игры в пляжный волейбол — игровое поле засыпят речным песком и по периметру поставят ограждение, чтобы мяч не вылетал за пределы площадки. Вокруг поля установят лавочки.
А еще здесь появится дорожка для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием. Любители полежать на солнце смогут отдохнуть на шезлонгах у воды. А для детей в парке сделают две игровые площадки.