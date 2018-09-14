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14:32 (мск), источник: Популярная механика

Американец застрял в «Кадиллаке» на 13 часов

Собственный автомобиль чуть было не стал смертельной ловушкой для 75-летнего Питера Пироса из Кливленда: из-за разряженного аккумулятора электрические дверные замки его родстера Cadillac XLR перестали работать и пенсионер оказался заблокирован в душном салоне — без возможности открыть дверь, опустить стекло, сложить крышу или хотя бы включить кондиционер.

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В конце прошлого месяца в Кливленде, очевидно, выдалась хорошая погода, потому что американец по имени Питер решил наконец-то прокатиться на своём роскошном «Кадиллаке». Для этого он спустился в гараж на первом этаже собственного дома, чтобы завести автомобиль и дать 4,6-литровому V8 немного поработать на холостых оборотах после длительной стоянки — 75-летний Пирос недавно успешно вылечился от рака, перенёс инсульт и несколько операций. После этого он собирался подняться в дом, чтобы переодеться для прогулки.

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Однако неспешному променаду по набережной озера Эри со сложенной крышей не суждено было состояться. Пенсионер сел за руль Cadillac, захлопнул дверь и попытался завести двигатель, но потерпел неудачу: на панели приборов появилось сообщение, что аккумулятор разряжен. Тогда он решил выйти из машины, но и это у него не получилось: родстер XLR, который выпускался с 2003 по 2009 годы, был дорогим и продвинутым автомобилем, который, в частности, был оборудован дверными замками с электроприводом — чтобы открыть дверь, нужно нажать на кнопку.

Инновационные замки сыграли с Пиросом злую шутку: разумеется, без электричества они не работали. Как и стеклоподъёмники. Как и складная жёсткая крыша. Мобильный телефон американец не взял с собой, дома никого не было. В салоне спортивного «Кадиллака» было душно и американец почувствовал, что теряет сознание. «В какой-то момент я понял, что это конец и я умираю», — позже скажет Питер в интервью местному телеканалу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пенсионер несколько раз терял сознание от жары, а когда приходил в себя, кричал изо всех сил. Спустя 13 часов заточения его вопли из гаража услышал сосед, выгуливавший собаку неподалёку, и вызвал полицию. Офицеры взломали замок на воротах гаража и проникли внутрь. К счастью,

Пирос был в сознании и сумел дотянуться до ручки открывания капота, после чего полицейские «прикурили» Cadillac от патрульного автомобиля и дверные замки снова заработали. Пленника доставили в местный госпиталь с тепловым ударом.

Но неужели разряженный аккумулятор буквально парализует автомобиль и у электрических дверных замков нет механизма, позволяющего открыть дверь вручную? Есть! И способ аварийного открывания двери описан в руководстве по эксплуатации — для этого нужно всего лишь потянуть за ручку на полу у сиденья водителя. Вот только незадачливый американец инструкцию, конечно же, не читал. Более того, как принято в США, он уже нанял свирепых адвокатов, с помощью которых всерьёз намерен отсудить у «Кадиллака» многомилионную компенсацию.

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