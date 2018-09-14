Американец застрял в «Кадиллаке» на 13 часов
Собственный автомобиль чуть было не стал смертельной ловушкой для 75-летнего Питера Пироса из Кливленда:
Собственный автомобиль чуть было не стал смертельной ловушкой для 75-летнего Питера Пироса из Кливленда:
В конце прошлого месяца в Кливленде, очевидно, выдалась хорошая погода, потому что американец по имени Питер решил
Однако неспешному променаду по набережной озера Эри со сложенной крышей не суждено было состояться. Пенсионер сел за руль Cadillac, захлопнул дверь и попытался завести двигатель, но потерпел неудачу: на панели приборов появилось сообщение, что аккумулятор разряжен. Тогда он решил выйти из машины, но и это у него не получилось: родстер XLR, который выпускался с 2003 по 2009 годы, был дорогим и продвинутым автомобилем, который, в частности, был оборудован дверными замками с электроприводом — чтобы открыть дверь, нужно нажать на кнопку.
Инновационные замки сыграли с Пиросом злую шутку: разумеется, без электричества они не работали. Как и стеклоподъёмники. Как и складная жёсткая крыша. Мобильный телефон американец не взял с собой, дома никого не было. В салоне спортивного «Кадиллака» было душно и американец почувствовал, что теряет сознание. «В
Пенсионер несколько раз терял сознание от жары, а когда приходил в себя, кричал изо всех сил. Спустя 13 часов заточения его вопли из гаража услышал сосед, выгуливавший собаку неподалёку, и вызвал полицию. Офицеры взломали замок на воротах гаража и проникли внутрь. К счастью,
Но неужели разряженный аккумулятор буквально парализует автомобиль и у электрических дверных замков нет механизма, позволяющего открыть дверь вручную? Есть! И способ аварийного открывания двери описан в руководстве по эксплуатации — для этого нужно всего лишь потянуть за ручку на полу у сиденья водителя. Вот только незадачливый американец инструкцию, конечно же, не читал. Более того, как принято в США, он уже нанял свирепых адвокатов, с помощью которых всерьёз намерен отсудить у «Кадиллака» многомилионную компенсацию.