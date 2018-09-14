Eat your heart out, CNN! pic.twitter.com/IN8MoN1NCf— lil zyrtec (@dorseyshaw) 13 сентября 2018 г.
На американском ТВ показали самый захватывающий прогноз погоды (видео)
Практически
Практически
Сотрудники американского телеканала The Weather Channel подняли обычный прогноз погоды на новый уровень.
Чтобы не ограничиваться сухим прогнозом и наглядно показать, что за погода ждет американцев в ближайшие дни, на телеканале начинали использовать компьютерную графику.
В одном из выпусков новостей ведущая рассказывала к чему следует готовиться жителям США в связи с пришедшим ураганом «Флоренс», как вдруг «очутилась» посреди улицы и вокруг нее начала подниматься вода.
Девушка описывала последствия урагана и наводнения, а в это время улицы вымышленного города заполнялись водой, на поверхности которой плавали машины, мебель и другие предметы.
В социальных сетях прогноз погоды стал настоящим хитом, а пользователи отмечали, что такие выпуски нужно смотреть с попкорном.
Отметим, что это уже не первый эксперимент со спецэффектами на канале. В конце июня на The Weather Channel уже рассказывали о последствиях смерча и о том, как от него спастись. Тогда стены студии «проломило» упавшее дерево.