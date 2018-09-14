На американском ТВ показали самый захватывающий прогноз погоды (видео)

Сотрудники американского телеканала The Weather Channel подняли обычный прогноз погоды на новый уровень.

Чтобы не ограничиваться сухим прогнозом и наглядно показать, что за погода ждет американцев в ближайшие дни, на телеканале начинали использовать компьютерную графику.

В одном из выпусков новостей ведущая рассказывала к чему следует готовиться жителям США в связи с пришедшим ураганом «Флоренс», как вдруг «очутилась» посреди улицы и вокруг нее начала подниматься вода.

Девушка описывала последствия урагана и наводнения, а в это время улицы вымышленного города заполнялись водой, на поверхности которой плавали машины, мебель и другие предметы.

В социальных сетях прогноз погоды стал настоящим хитом, а пользователи отмечали, что такие выпуски нужно смотреть с попкорном.