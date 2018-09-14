Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Сергей Безруков показал, как дочь поддерживает его на репетициях
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Дочь Игоря Николаева восхитила соцсети талантом сказочницы
Как жили девочки в закрытых пансионах 250 лет назад
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней
Теннисистка из США устроила истерику после проигрыша
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
Поклонская отреагировала на лишение ее поста
Порошенко – РФ «До свидания, наш ласковый Миша»
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Дом певца Кузьмина обокрали на 10 миллионов рублей
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
10Идем на «Восток»
14:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На американском ТВ показали самый захватывающий прогноз погоды (видео)

Практически фильм-катастрофа.

Наверх
Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 764 мм рт. ст. 7 м/с

Сотрудники американского телеканала The Weather Channel подняли обычный прогноз погоды на новый уровень.

Чтобы не ограничиваться сухим прогнозом и наглядно показать, что за погода ждет американцев в ближайшие дни, на телеканале начинали использовать компьютерную графику.

В одном из выпусков новостей ведущая рассказывала к чему следует готовиться жителям США в связи с пришедшим ураганом «Флоренс», как вдруг «очутилась» посреди улицы и вокруг нее начала подниматься вода.

Новость
Самолет пролетел через глаз урагана (видео)

Девушка описывала последствия урагана и наводнения, а в это время улицы вымышленного города заполнялись водой, на поверхности которой плавали машины, мебель и другие предметы.

В социальных сетях прогноз погоды стал настоящим хитом, а пользователи отмечали, что такие выпуски нужно смотреть с попкорном.

Отметим, что это уже не первый эксперимент со спецэффектами на канале. В конце июня на The Weather Channel уже рассказывали о последствиях смерча и о том, как от него спастись. Тогда стены студии «проломило» упавшее дерево.

 Ученые поймали 72 странных сигнала из далекой галактики
Самолет пролетел через глаз урагана (видео)
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Епископ Солсберийский прокомментировал слова Петрова и Боширова
Ураган «Флоренс» обрушился на побережье США
У Кремля нет четких планов по отказу от доллара
В каждом третьем регионе России выросла смертность от рака
У Солнечной системы появился конкурент
Спорт
Как провели паузу на сборные топ-клубы РПЛ Все новости - в одном месте
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Toyota и Lexus перестанут быть привлекательными для угонщиков Как известно, автомобили Toyota и Lexus пользуются повышенной «популярностью» как объекты угона или кражи
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Мамы говорят
Белая и пушистая Забавные картинки 379
Анастасия Горелова Мама привязана ко мне 260
Дарья С Как вам имя Альтаир? 239
Natalya Чистый ребенок 194
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь