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15:53 (мск), источник: Чердак

Иностранные жуки стали чаще вторгаться в Россию

Вероятно, в дальнейшем эта тенденция будет только нарастать.

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Источник: makamuki0/CC0

Исследователи из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проанализировали «вторжения» инвазивных видов жуков из семейства листоедов (Chrysomelidae), до сих пор не встречавшихся на территории нашей страны. Среди причин их проникновения в Россию — развитие международной торговли живыми растениями. Интересно, что часть «пришельцев» хотя и попала в нашу страну с «чужими» растениями, теперь успешно прижилась и на местных, совершенно новых для себя видах. Соответствующая статья опубликована в PLoS ONE.

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Ученые впервые составили список жуков-листоедов, появившихся на территории Европейской России в прошлом и текущем веке, и обнаружили, что всего таких видов девять. Источниками данных стали как результаты полевой работы самих авторов в 1988—2018 годах, так и ряд энтомологических коллекций нашей страны и ряда государств Европы. До второй половины XX века инвазии жуков случались крайне редко.

Выяснилось, что среди новых видов жуков-листоедов есть даже такие, которые в естественных условиях практически не могут самостоятельно распространяться на новые территории. Например, Chrysolina americana — жук, у которого редуцированы крылья, из-за чего он не способен летать. Это насекомое практически не покидает растения, на которых паразитирует: розмарин, лаванду, шалфей, тимьян и перовскию. Среди прочего, этот жук весьма теплолюбив, что традиционно ограничивало его распространение жаркими средиземноморскими странами.

Однако в 2013 году, как отмечают авторы, его удалось выявить в Крыму (13 экземпляров собраны близ Ялты). Таким образом сейчас они появились и в России.

Среди других видов — тропический Leptomona erythrocephala, которого энтомологи нашли в экспедициях 2017−2018 годов в Сочи (паразитирует на землянике), дальневосточный Luperomorpha xanthodera (вредитель цитрусовых и декоративных растений). Кроме того, ученые обнаружили в Сочи единичную самку (впрочем, они уверены, что есть целая популяция) Medythia nigrobilineata, известного дальневосточного вредителя сои.

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В Краснодарском крае энтомологи отыскали Epitrix hirtipennis — жука из Нового Света, причем обнаружили его не только на посевах табака на плантациях, но и на рудеральных (сорных) растениях. Данный вредитель опасен тем, что интенсивно размножается на целом ряде культурных растений — от того же табака до картофеля и помидоров. Другой же вредитель-пришелец — Phyllotreta reitteri — практически безопасен для сельского хозяйства, поскольку специализируется на клоповнике широколистном, не имеющем сельхоззначения. Наконец Zygogramma suturalis был завезен для биологического контроля над растением-пришельцем из Северной Америки амброзией полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia). Однако, как вскоре обнаружилось, хотя жук и активно размножался на ней, это никак не помешало злостному сорняку-аллергену продолжать активную экспансию на территории России, где она наносит огромный ущерб животноводству и здоровью населения.

Наиболее известным и самым «успешным» жуком-пришельцем из семейства листоедов является Leptinotarsa decemlineata, или колорадский жук, вторгшийся на территорию современной России во второй половине прошлого века. Он до сих пор заметно снижает урожайность картофеля в нашей стране.

Авторы констатируют, что скорость попадании новых жуков-листоедов в Россию значительно выросла за последние 70 лет. Среди причин этого явления — активный завоз семенного материал и живых растений из других стран, весьма редкий в советское время. Вкупе со смягчением климата это означает, что новые виды вредителей из листоедов продолжат оккупацию территории нашей страны и в будущем.

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