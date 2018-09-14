Определено главное препятствие для счастья россиян
Основной причиной, мешающей быть счастливыми, большинство россиян назвали неинтересную работу или низкую зарплату (54 процента), сообщает’Левада-центр" в пятницу, 14 сентября.
Основной причиной, мешающей быть счастливыми, большинство россиян назвали неинтересную работу или низкую зарплату (54 процента), сообщает’Левада-центр" в пятницу, 14 сентября.
Однако первое место в списке того, что, напротив, делает человека счастливым, занимает семья и дети. Такую точку зрения высказали 74 процента респондентов.
Социологи также выявили, что уровень счастья оказался одинаков у россиян, состоящих в отношениях или браке и у тех, кто не имеет постоянного партнера. А вот у разведенных или вдовствующих жителей страны этот уровень почти в два раза ниже.
Проблемы, мешающие ощутить полное удовлетворение жизнью, также различаются и по возрастным группам. Если молодые люди несчастны в большинстве своем
Наконец, социологи подтвердили существенное влияние уровня материального положения и возможности удовлетворять свои потребительские желания на удовлетворенность граждан своими делами. Среди богатых соотношение счастливых к несчастливым составляет шесть к одному, среди бедных — один к одному.