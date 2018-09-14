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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Определено главное препятствие для счастья россиян

Основной причиной, мешающей быть счастливыми, большинство россиян назвали неинтересную работу или низкую зарплату (54 процента), сообщает’Левада-центр" в пятницу, 14 сентября.

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Однако первое место в списке того, что, напротив, делает человека счастливым, занимает семья и дети. Такую точку зрения высказали 74 процента респондентов.

Социологи также выявили, что уровень счастья оказался одинаков у россиян, состоящих в отношениях или браке и у тех, кто не имеет постоянного партнера. А вот у разведенных или вдовствующих жителей страны этот уровень почти в два раза ниже.

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Проблемы, мешающие ощутить полное удовлетворение жизнью, также различаются и по возрастным группам. Если молодые люди несчастны в большинстве своем из-за неудовлетворительного положения дел в стране, то те, кому за 55 лет, страдают из-за проблем со здоровьем и смерти близких людей.

Наконец, социологи подтвердили существенное влияние уровня материального положения и возможности удовлетворять свои потребительские желания на удовлетворенность граждан своими делами. Среди богатых соотношение счастливых к несчастливым составляет шесть к одному, среди бедных — один к одному.

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