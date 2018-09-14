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16:08 (мск), источник: N + 1

В США запустили геномный «Ноев ковчег»

Его цель — прочитать геномы всех позвоночных.

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Источник: dimitrisvetsikas1969/CC0

Участники консорциума Genome 10K на ежегодной конференции, которая проходит сейчас в Нью-Йорке, объявили о запуске международного проекта «Геномы позвоночных», его задача — собрать геномы всех 66 тысяч видов позвоночных, живущих на сегодняшний день на планете. Подробнее о целях и задачах проекта рассказывает Gizmodo.

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В 2009 году американские биологи Дэвид Хасслер (David Haussler), Оливер Райдер (Oliver Ryder) и Стивен О’Брайен (Stephen O’Brien) основали проект Genome 10К, целью которого было отсеквенировать 10 тысяч геномов позвоночных. На начальном этапе в проекте участвовало 55 ученых из крупных зоопарков, исследовательских центров и музеев. Сначала было непонятно, сколько времени займет собрать геномы достаточного качества. Но с удешевлением и упрощением методов секвенирования стало понятно, что проект выполнит свои задачи через несколько лет. Последние три года участники проекта сравнивали основные технологии секвенирования ДНК и анализа полученных результатов, с тем, чтобы выбрать ту из них, которая позволит создать «платиновые геномы».

Вчера участники Genome 10K объявили о запуске нового проекта «Геномы позвоночных», целью которого будет собрать геномы мужской и женской особи 66 тысяч видов позвоночных животных. В проекте будут участвовать 150 ученых, представляющих 50 организаций из 12 стран.

По словам одного из создателей проекта Оливера Райдера, в результате биологи смогут понять причины вымирания видов, в том числе случались ли в истории вида близкородственные скрещивания, «бутылочные горлышки», в результате которых уменьшалось генетическое разнообразие вида или делеции — мутации, который могут «выключить» необходимые для выживания организма гены.
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Вместе с объявлением о новом проекте ученые сразу представили первые результаты его работы: геномы 15 видов позвоночных, в том числе исчезающего совиного попугая какапо, эндемика Новой Зеландии, и австралийского утконоса. Эти и все остальные геномы, которые планируют собрать исследователи, будут опубликованы в открытом доступе, в базе данных «Геномный Ноев ковчег».

Участники планируют секвенировать короткие участки геномной ДНК и собирать из них все более длинные последовательности вплоть до целой хромосомы, а затем «склеивать» их с помощью алгоритмов, специально разработанных для проекта.

Екатерина Русакова

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