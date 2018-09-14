В США запустили геномный «Ноев ковчег»
Его цель — прочитать геномы всех позвоночных.
Его цель — прочитать геномы всех позвоночных.
Участники консорциума Genome 10K на ежегодной конференции, которая проходит сейчас в
В 2009 году американские биологи Дэвид Хасслер (David Haussler), Оливер Райдер (Oliver Ryder) и Стивен О’Брайен (Stephen O’Brien) основали проект Genome 10К, целью которого было отсеквенировать 10 тысяч геномов позвоночных. На начальном этапе в проекте участвовало 55 ученых из крупных зоопарков, исследовательских центров и музеев. Сначала было непонятно, сколько времени займет собрать геномы достаточного качества. Но с удешевлением и упрощением методов секвенирования стало понятно, что проект выполнит свои задачи через несколько лет. Последние три года участники проекта сравнивали основные технологии секвенирования ДНК и анализа полученных результатов, с тем, чтобы выбрать ту из них, которая позволит создать «платиновые геномы».
Вчера участники Genome 10K объявили о запуске нового проекта «Геномы позвоночных», целью которого будет собрать геномы мужской и женской особи 66 тысяч видов позвоночных животных. В проекте будут участвовать 150 ученых, представляющих 50 организаций из 12 стран.
Вместе с объявлением о новом проекте ученые сразу представили первые результаты его работы: геномы 15 видов позвоночных, в том числе исчезающего совиного попугая какапо, эндемика Новой Зеландии, и австралийского утконоса. Эти и все остальные геномы, которые планируют собрать исследователи, будут опубликованы в открытом доступе, в базе данных «Геномный Ноев ковчег».
Участники планируют секвенировать короткие участки геномной ДНК и собирать из них все более длинные последовательности вплоть до целой хромосомы, а затем «склеивать» их с помощью алгоритмов, специально разработанных для проекта.
Екатерина Русакова