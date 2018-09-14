Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии

Источник: РИА "Новости"

По словам Заунера, на серебряном ювелирном изделии значится имя Гитлера, внутри — дата рождения 20 апреля 1889 год, а сверху выгравирован череп, сообщает телеканал «Звезда».

По словам охотника за сокровищами, он искал это кольцо больше 60 лет. Оно было украдено вместе с коллекцией Гитлера, теперь разбросанной по всей Европе.

Коллекционер в 1959 году погружался в озеро Топлиц вместе с друзьями и обнаружил 72 млн фунтов стерлингов в поддельной британской валюте, относящейся к нацистской эпохе.

В частной коллекции Заунера есть нацистские значки и памятные вещи, а также использовавшиеся во время Второй мировой войны оружие и взрывчатка. Все свои находки Заунер хранит в открытом им частном музее.

В середине апреля текущего года на дне пролива Скагеррак в Дании нашли немецкую подводную лодку U-3523 времен Второй мировой войны.