Итальянский Vogue устроил фотосессию в архангельской деревне
На снимках, которые опубликованы в официальном Instagram журнала, модели позируют на фоне старинных деревянных храмов и домов в деревне Чикинская.
На снимках, которые опубликованы в официальном Instagram журнала, модели позируют на фоне старинных деревянных храмов и домов в деревне Чикинская.
АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Труднодоступная деревня Чикинская Пинежского района Архангельской области стала площадкой для проведения фотосессии итальянского Vogue. Фотографии со съемки из Чикинской опубликованы на официальной странице Instagram модного издания 4 сентября и стали активно обсуждаться в соцсетях. На снимках модели позируют на фоне старинных деревянных храмов и домов в деревне.
Как сообщил ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов, в начале лета к нему обратились из московского офиса журнала с просьбой уточнить, как добраться до Чикинской. Разработать маршрут помогли в
Съемочной группе пришлось добираться от районного центра села Карпогоры на машинах, а затем до Чикинской — на попутной лодке местного жителя. Как рассказал ТАСС житель деревни Труфановой Алексей Чупаков, он перевозил съемочную группу через реку. «Это было в середине июля, я был в лодке, подъехали и попросили перевезти. Я перевез, вечером вернулся за ними, — рассказал ТАСС Чупаков. — Они поснимали на фоне церквей, на фоне деревни. В Чикинской четыре дома жилых».
Как рассказала ТАСС