Монеточка пришла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в передаче «Поле чудес» на Первом канале. Запись шоу доступна на сайте телеканала.
Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в передаче «Поле чудес» на Первом канале. Запись шоу доступна на сайте телеканала.
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Монеточка подарила Леониду Якубовичу две куклы, назвав их «куклами вуду», и получила поцелуй от ведущего.
В феврале высказывание Якубовича в отношении участников «Поля чудес» вызвало скандал. Ведущий рассказал, что советует участникам воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким, так как всерьез угадывать слово по буквам два часа на глазах у всей страны — это «диагноз» и «шизофрения». Позже телеведущий заявил, что шумиху вокруг его высказывания подняли недобросовестные СМИ, которые не ознакомились с первоисточником.