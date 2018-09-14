Монеточка пришла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду

Певица сумела продолжить фразу: «Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…». Ответом было слово «паршивый», Монеточка вышла в финал, где проиграла. В награду за участие она получила мультиварку.

В феврале высказывание Якубовича в отношении участников «Поля чудес» вызвало скандал. Ведущий рассказал, что советует участникам воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким, так как всерьез угадывать слово по буквам два часа на глазах у всей страны — это «диагноз» и «шизофрения». Позже телеведущий заявил, что шумиху вокруг его высказывания подняли недобросовестные СМИ, которые не ознакомились с первоисточником.