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06:10 (мск), источник: Известия

Невидимый автомобиль сбил с толку интернет-пользователей

Фотография невидимого автомобиля рассмешила и шокировала пользователей Сети. На нем изображена машина, отражающая дорогу и двор с деревьями.

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Источник: Известия

На самом деле это обычный черный автомобиль, но он был начищен до зеркального блеска, так что в нем стало отражаться все вокруг. Часть пользователей при этом усомнилась, что фотография настоящая, а вот другая поинтересовалась, какими моющими средствами пользуется хозяин, пишет «Ридус» со ссылкой на портал Reddit.

Некоторые комментаторы признались, что в первые пару минут даже не смогли найти машину, а еще часть вспомнила фильм «Хищник» 1987 года, в котором инопланетяне становились невидимыми, когда замечали свое отражении в покрытии автомобиля.

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