ВЦИОМ узнал у россиян их отношение к сухому закону
Респонденты не одобрили повышение цен на алкогольную продукцию.
Респонденты не одобрили повышение цен на алкогольную продукцию.
Больше половины россиян (58%) поддержали введение запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. При этом за введение сухого закона высказались 12% респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Чуть больше половины опрошенных (54%) одобряют пропаганду здорового образа жизни, почти столько же (49%) запрет рекламы алкоголя. Треть россиян считают необходимым введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.
Наименее популярными мерами россияне считают повышение цен на алкогольную продукцию и введение тотального запрета на продажу алкоголя.