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06:49 (мск), источник: BFM.ru

ВЦИОМ узнал у россиян их отношение к сухому закону

Респонденты не одобрили повышение цен на алкогольную продукцию.

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Источник: РИА "Новости"

Больше половины россиян (58%) поддержали введение запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. При этом за введение сухого закона высказались 12% респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Чуть больше половины опрошенных (54%) одобряют пропаганду здорового образа жизни, почти столько же (49%) запрет рекламы алкоголя. Треть россиян считают необходимым введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

Наименее популярными мерами россияне считают повышение цен на алкогольную продукцию и введение тотального запрета на продажу алкоголя.

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