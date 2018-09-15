ВЦИОМ узнал у россиян их отношение к сухому закону

Источник: РИА "Новости"

Больше половины россиян (58%) поддержали введение запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. При этом за введение сухого закона высказались 12% респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Чуть больше половины опрошенных (54%) одобряют пропаганду здорового образа жизни, почти столько же (49%) запрет рекламы алкоголя. Треть россиян считают необходимым введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.