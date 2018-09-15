В Рунете устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В посвященном Адольфу Гитлеру сообществе во «ВКонтакте» устроили красоты «Мисс Гитлер», пишет Times of Israel. Соцсеть уже отреагировала и заблокировала паблик.

Отмечается, что в голосовании приняли участие сотни человек. Для участия в конкурсе девушки должны были опубликовать селфи с описанием, почему они «любят и чтят Третий Рейх Адольфа Гитлера». На фотографиях участницы изображали нацистское приветствие и демонстрировали фашистскую символику.

Помимо россиянок в событии участвовали также и жительницы Германии, Италии и США.

Издание уточняет, что на конкурс обратила внимание израильская компания Vocative, которая занимается исследованием контента на 15 языках. Позже израильское телевидение Hadashot связалось с администрацией «ВКонтакте», после чего страницу с конкурсом заблокировали и внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.