Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Джонсон из-за интервью Боширова и Петрова заволновался
Это ни на что не похоже: нижнее белье будущего (фото)
Соцсети обвинили в распространении панического страха перед родами
Собчак одной фразой разнесла «отравителей» Скрипалей
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Красовский посмеялся над откровениями Петрова и Боширова
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Кремль отреагировал на план отказа от доллара
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
08:10 (мск), источник: Моя Планета

Тысячи червей отправят в космос

Выберут самых похожих на людей.

Наверх
Источник: Reuters

В конце 2018 года тысячи червей отправятся на МКС, чтобы ученые сумели получить больше данных о потере мышечной массы, вызванной космическим полетом. Исследование проведут Специалисты Космического агентства Великобритании. Люди теряют до 40% своей мышечной массы за полгода в космосе, сообщает Metro.

В эксперименте используются микроскопические черви Caenorhabditis elegans. На молекулярном уровне они очень похожи на людей, а также легки в уходе. Биологи хотят найти молекулы, которые отвечают за проблемы с мышцами во время космических полетов. Также эксперимент поможет более эффективно бороться со старением и даже диабетом.

На Камчатке медведица «усыновила» осиротевшего медвежонка
Британские СМИ проверили анкеты Петрова и Боширова в ФМС
Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии
Монеточка поцеловала Якубовича и получила мультиварку
В Рунете устроили конкурс красоты «Мисс Гитлер»
Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
«Невидимый» автомобиль сбил с толку интернет-пользователей
Спорт
«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Вингардиум Левиоса Датские детские сады) 507
Божья Коровка Давайте поиграем 4)))) 416
tuluza Ну вот и все... 298
Натали @А@ Подлость или? 244
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь