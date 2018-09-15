Тысячи червей отправят в космос

В конце 2018 года тысячи червей отправятся на МКС, чтобы ученые сумели получить больше данных о потере мышечной массы, вызванной космическим полетом. Исследование проведут Специалисты Космического агентства Великобритании. Люди теряют до 40% своей мышечной массы за полгода в космосе, сообщает Metro.

В эксперименте используются микроскопические черви Caenorhabditis elegans. На молекулярном уровне они очень похожи на людей, а также легки в уходе. Биологи хотят найти молекулы, которые отвечают за проблемы с мышцами во время космических полетов. Также эксперимент поможет более эффективно бороться со старением и даже диабетом.