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10:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят «живые» муралы (фото)

Художник из Португалии создает анаморфные граффити.

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Португальский художник Серхио Одейт создает анаморфные граффити — зрителю кажется, что насекомые, звери или автомобили, нарисованные мастером, сейчас зашевелятся и полетят, поползут или поедут.

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Серхио интересовался оптическими иллюзиями с детства. Позже он зарабатывал на жизнь, открыв тату-салон.

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Получив международное признание как художник, Серхио перестал заниматься татуировками. Он переехал в Лондон и стал создавать коммерческие проекты. Одейт работал с крупными международными компаниями, такими как Shell, Kingsmill, Coca-Cola и Samsung.

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Сегодня работы художника из Лиссабона украшают города в США, Великобритании, родной Португалии и других странах.

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Свои муралы Серхио называет «мрачным 3D». Он создает иллюзию объема с помощью теней и линий, а в качестве «полотен» использует не одну, а две стены, образующие прямой угол.

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