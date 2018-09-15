Как выглядят «живые» муралы (фото)
Художник из Португалии создает анаморфные граффити.
Художник из Португалии создает анаморфные граффити.
Португальский художник Серхио Одейт создает анаморфные граффити — зрителю кажется, что насекомые, звери или автомобили, нарисованные мастером, сейчас зашевелятся и полетят, поползут или поедут.
Серхио интересовался оптическими иллюзиями с детства. Позже он зарабатывал на жизнь, открыв
Получив международное признание как художник, Серхио перестал заниматься татуировками. Он переехал в Лондон и стал создавать коммерческие проекты. Одейт работал с крупными международными компаниями, такими как Shell, Kingsmill,
Сегодня работы художника из Лиссабона украшают города в США, Великобритании, родной Португалии и других странах.
Свои муралы Серхио называет «мрачным 3D». Он создает иллюзию объема с помощью теней и линий, а в качестве «полотен» использует не одну, а две стены, образующие прямой угол.
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