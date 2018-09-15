Андрей Кураев: «Ура, мы теперь сами раскольники!»

По мнению Кураева, основание для разрыва отношений с Константинопольским патриархатом — фантомное, поскольку раскол из-за простого назначения послов происходит впервые. Богослов возлагает всю «нравственную и юридическую ответственность за раскол» на РПЦ и считает, что теперь Константинополь может «вычеркнуть нас вообще из канонического пространства».
Кураев убежден, что «можно было бы просто порычать и показать зубки. Показать журналистам страшную грамоту о разрыве с подписями синодалов, но без даты или печати». «Назначение послов никогда не было поводом для войны», — добавил богослов.
Кураев проводит параллели с 1054 годом, когда произошел раскол Христианской церкви на католическую и православную, поскольку митрополит Волоколамский Иларион пообещал «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархом», если Украинской православной церкви дадут автокефалию.
«Сегодняшний самострел Синода заставляет скорбеть не об Украине, а о России. Это выстрел в будущее нашей страны. Синод в полном составе поспешил принять участие в рытье окопов по периметру страны. Принял участие в нагнетании военно-мобилизационной истерии», — считает богослов.
Он добавил, что в заявлении Синода нет никаких предложений о том, как решать проблему украинского раскола. «В каждой строке этого Заявления видно, что московский Синод думает не об украинцах, не об их трудностях и жизненно-нравственных выборах, а о своем “престиже”», — делает вывод Кураев.
14 сентября на экстренном заседании Синод РПЦ решил больше не поминать в богослужениях патриарха Константинопольского Варфоломея, прекратить совместные служения с иерархами Константинопольского патриархата и не участвовать в работе структур под руководством Константинопольской церкви. Так РПЦ ответила на назначение двоих епископовпредставителями Варфоломея в Украине. Их отправили, чтобы подготовить Украинскую православную церковь (УПЦ) к предоставлению независимости (автокефалии) от Московского патриархата.