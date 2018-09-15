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13:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бабочки научились притворяться хищниками (фото, видео)

Так они защищаются от птиц, змей и пауков.

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Павлиноглазка атлас

Павлиноглазка атлас считается одной из крупнейших бабочек мира. Ее крылья в размахе достигают 24 сантиметров. Рисунок на них напоминает две змеиные головы.

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Этот вид семейства павлиноглазок живет в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Чаще всего его можно встретить на индонезийском острове Борнео. Это сумеречный вид: павлиноглазка атлас летает поздно вечером или рано утром.

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У павлиноглазки атлас совсем не развит ротовой аппарат. В стадии бабочки она не питается и живет за счет питательных веществ, накопленных еще в стадии гусеницы. Прожить без еды она может пять-семь дней. Этого насекомому хватает, чтобы найти пару и отложить яйца.

В Индии павлиноглазку атлас культивируют, ведь ее гусеницы выделяют шелк. Его называют фагаровым. Такой шелк очень крепкий и шерстистый. Он коричневого цвета.

Чтобы увидеть живую павлиноглазку атлас, не нужно отправляться в путешествие. Это частый обитатель зоопарков и Домов бабочек по всей России.

Brenthia hexaselena

Бабочка Brenthia hexaselena обитает в Коста-Рике. Своим внешним видом и даже движениями она копирует паука Phiale formosa. Иллюзия настолько убедительная, что паук раскрывает обман только в 6% случаев, утверждают ученые.

Впервые эту бабочку описали в 1909 году.

Phiale formosa, которого копирует бабочка, принадлежит к семейству пауков-скакунов, живущих не только в тропических лесах, но и в умеренной зоне лесов, горах и даже пустынях. Один из видов был найден даже на вершине Эвереста. Это активные дневные охотники.

Dynastor darius

Dynastor darius — один из видов бабочек в семействе нимфалиды. Они обитают в Мексике, Центральной и Южной Америке.

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В стадии куколки, которая длится 13 дней, Dynastor darius висит на нижней стороне листа или стволе дерева под особым углом. Такая поза вместе с необычной расцветкой делает куколку похожей на змею. Это отпугивает птиц и других хищников.

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Pseudosphex laticincta

Бабочка Pseudosphex laticincta была найдена в Гватемале и впервые описана в 1898 году. Она мастерски маскируется под осу, чтобы обезопасить себя от этого хищника.

Сходство настолько велико, что распознать бабочку и отличить ее от осы бывает очень сложно даже людям.

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