Бабочки научились притворяться хищниками (фото, видео)
Так они защищаются от птиц, змей и пауков.
Так они защищаются от птиц, змей и пауков.
Павлиноглазка атлас
Павлиноглазка атлас считается одной из крупнейших бабочек мира. Ее крылья в размахе достигают 24 сантиметров. Рисунок на них напоминает две змеиные головы.
Этот вид семейства павлиноглазок живет в тропических и субтропических лесах
У павлиноглазки атлас совсем не развит ротовой аппарат. В стадии бабочки она не питается и живет за счет питательных веществ, накопленных еще в стадии гусеницы. Прожить без еды она может
В Индии павлиноглазку атлас культивируют, ведь ее гусеницы выделяют шелк. Его называют фагаровым. Такой шелк очень крепкий и шерстистый. Он коричневого цвета.
Чтобы увидеть живую павлиноглазку атлас, не нужно отправляться в путешествие. Это частый обитатель зоопарков и Домов бабочек по всей России.
Brenthia hexaselena
Бабочка Brenthia hexaselena обитает в
Впервые эту бабочку описали в 1909 году.
Phiale formosa, которого копирует бабочка, принадлежит к семейству
Dynastor darius
Dynastor darius — один из видов бабочек в семействе нимфалиды. Они обитают в Мексике, Центральной и Южной Америке.
В стадии куколки, которая длится 13 дней, Dynastor darius висит на нижней стороне листа или стволе дерева под особым углом. Такая поза вместе с необычной расцветкой делает куколку похожей на змею. Это отпугивает птиц и других хищников.
Pseudosphex laticincta
Бабочка Pseudosphex laticincta была найдена в Гватемале и впервые описана в 1898 году. Она мастерски маскируется под осу, чтобы обезопасить себя от этого хищника.
Сходство настолько велико, что распознать бабочку и отличить ее от осы бывает очень сложно даже людям.
Читайте также: