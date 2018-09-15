Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве отреагировали на угрозы Америки бомбить россиян
Фото: как народ борется с плохим асфальтом
В первый класс: почему дети не хотят идти в школу
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
Самолету, летевшему из Вены в Москву, не хватило топлива
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
Догилева и Михалкова на съемках сериала про хозяйку борделя
Прозрачное платье и телесные трусики: Наряд Калашниковой
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Кремль отреагировал на план отказа от доллара
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Англии нашли следы исчезнувшего континента

Ученые Плимутского университета в Великобритании выяснили, что Британские острова были сформированы при слиянии не только двух микроконтинентов Авалонии и Лаурентии, но и еще одного — Арморики. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наверх
Источник: Reuters

Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.

Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.

Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с Бретанью (регион на северо-западе Франции). Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.

 Япония отвергла предложение Путина о мире
«Сoming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным». Мнение
В Иране назвали условия сохранения ядерной сделки
Задержан подозреваемый по делу об убийстве Захарченко
Как выглядят «живые» муралы (фото)
Россия побила рекорд ЧМ по волейболу
Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии
Эфиоп побил мировой рекорд по смеху (видео)
Спорт
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию 15 сентября в Москве пройдет первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Дети
В первый класс: почему дети не хотят идти в школу Система российского школьного образования безнадежно устарела, именно на родителях лежит ответственность за то, какие знания останутся у ребенка
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь