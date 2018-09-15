В Англии нашли следы исчезнувшего континента

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Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.

Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.