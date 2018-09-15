Первый Comic Con открылся в Африке (фото)
Билеты раскупили за несколько недель до начала.
Билеты раскупили за несколько недель до начала.
Comic Con Africa стартовал в Йоханнесбурге, крупнейшем городе ЮАР.
Фестиваль посещают тысячи человек не только из Южной Африки, но и других стран — Нигерии, Замбии, Зимбабве, Ботсваны. Билеты на трехдневное мероприятие были проданы за несколько недель до начала.
Comic Con проходит в Африке впервые. Организаторы надеются, что после удачного старта в ЮАР фестиваль начнет проходить и в других африканских странах.
Среди звездных гостей мероприятия — актеры Кевин Сасмэн из «Теории большого взрыва» и Трэвис Фиммел из «Викингов».
Comic Con — масштабный мультижанровый фестиваль, проходящий ежегодно во многих странах мира. Он объединяет любителей комиксов, кино, аниме, видеоигр, телесериалов, литературы ужасов и других направлений
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