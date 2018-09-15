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16:46 (мск), источник: ТАСС

ООН назвала Норвегию страной с самым высоким уровнем человеческого развития

ТАСС, 15 сентября. Норвегия, Швейцария и Австралия оказались в числе стран с самым высоким уровнем человеческого развития по версии ООН. Об этом свидетельствуют данные доклада «Индексы и индикаторы человеческого развития», опубликованного международной организацией в пятницу.

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Источник: AP 2018

Всего в докладе представлен рейтинг 189 стран, которые оценивались по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объем валового национального продукта на душу населения.

В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди. Россия оказалась на 49-м месте, Белоруссия — на 53-м, Украина — на 88-м.

В ООН отметили, что многие страны продолжают активно развиваться.

«Из 189 стран, для которых рассчитан индекс человеческого развития (ИЧР), 59 стран находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким ИЧР. Восемь лет назад, в 2010 году, соотношение было 46 и 49 стран соответственно», — указали в организации.

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