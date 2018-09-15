Жителей Урюпинска с 400-летием города поздравили с орбиты космонавты

«Наш земляк, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, организовал через Роскосмос видеопоздравление космонавтов, находящихся на орбите. И это поздравление с 400-летием города было показано в открытом сегодня же новом Дворце культуры, названном благодаря празднику «Юбилейный», — рассказала Чермашенцева.

По ее словам, в этом поздравлении космонавты пожелали Урюпинску расти и развиваться, и напомнили, что тренер легендарного первого отряда космонавтов Николай Никитин (1918−1963) родился именно в Урюпинске.

«Также в Урюпинск на юбилей города приехал Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, сегодня он встретился с молодежью в центре космических услуг, открытом в городском лицее. Вообще, казалось бы, где Урюпинск, а где космос … Но надо не бояться мечтать, и наши дети хотят стать космонавтами — это хорошая мечта!», — подчеркнула мэр Урюпинска.