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19:15 (мск), источник: ТАСС

Жителей Урюпинска с 400-летием города поздравили с орбиты космонавты

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жители Урюпинска в Волгоградской области получили поздравление с 400-летием своего города из космоса. Записанное заранее на орбите видеообращение космонавтов они увидели в новом Дворце культуры города, известного как столица российской провинции, сообщила ТАСС мэр Урюпинска Элла Чермашенцева.

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«Наш земляк, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, организовал через Роскосмос видеопоздравление космонавтов, находящихся на орбите. И это поздравление с 400-летием города было показано в открытом сегодня же новом Дворце культуры, названном благодаря празднику «Юбилейный», — рассказала Чермашенцева.

По ее словам, в этом поздравлении космонавты пожелали Урюпинску расти и развиваться, и напомнили, что тренер легендарного первого отряда космонавтов Николай Никитин (1918−1963) родился именно в Урюпинске.

«Также в Урюпинск на юбилей города приехал Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, сегодня он встретился с молодежью в центре космических услуг, открытом в городском лицее. Вообще, казалось бы, где Урюпинск, а где космос … Но надо не бояться мечтать, и наши дети хотят стать космонавтами — это хорошая мечта!», — подчеркнула мэр Урюпинска.

Урюпинск, который находится в 700 км к югу от Москвы и почти в 400 км к северу от областного центра Волгограда, — одно из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья. Город, основанный в 1618 году, известен своими ремеслами — платками и шалями из козьего пуха. Сейчас в городе проживают около 40 тыс. человек, статус столицы российской провинции является запатентованным брендом Урюпинска с 2012 года.

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