Папа римский призвал мафиози к раскаянию
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии, призвав их отказаться от преступлений и насилия, сообщает «Би-би-си».
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Папа римский Франциск во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии, призвав их отказаться от преступлений и насилия, сообщает «Би-би-си».
«Мафиози не живет
Папа римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе Пино Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.
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