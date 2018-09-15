Папа римский призвал мафиози к раскаянию

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«Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу», — сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тыс. человек.

Он отметил, что хотя многие члены организованной преступности ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, они «не могут верить в Бога и быть мафиози» одновременно.

Папа римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе Пино Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.