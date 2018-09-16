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01:30 (мск), источник: РИА Новости

Продюсер Pussy Riot Верзилов прибыл на лечение в Германию

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов доставлен в Германию для прохождения лечения и выяснения причины отравления, сообщила РИА Новости участница группы Мария Алехина.

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Источник: РИА Новости

Ранее Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации и «будет там ближайшие дни». Кроме того, результаты его анализов планируется показать немецкому специалисту.

Конечно, в Берлине, да. Надя (Толоконникова — ред.) и наши друзья из Германии организовали. Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю.
Мария Алехина
участница группы Pussy Riot

О госпитализации Верзилова в четверг ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot — члены группы выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу. По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию.

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