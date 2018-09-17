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11:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Девушки мечты»: как виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц

Популярные в «Инстаграме» диджитал-модели — персонажи, нарисованные на компьютере, — стали все чаще появляться на страницах глянцевых журналов и в рекламных кампаниях модных домов.

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Обычные модели беспокоятся — конкурировать с цифровыми персонажами трудно, ведь они могут меняться, не стареют, не устают и могут не заботиться о внешности и фигуре.

Шуду, «первая диджитал-супермодель»

В апреле 2017 года британский фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон нарисовал с помощью компьютерной графики виртуальную чернокожую модель Шуду и завел ей «Инстаграм».

У Шуду идеальная кожа, модельная фигура, такой же нарисованный бойфренд и больше 140 тысяч подписчиков в «Инстаграме». В профиле ее аккаунта говорится, что Шуду — это «первая диджитал-супермодель».

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Сначала пользователи гадали, настоящая ли женщина Шуду или робот.

После признания Уилсона, что Шуду — это компьютерное изображение, его обвинили в расизме. Возмущенные комментаторы писали, что белый фотограф нашел еще один способ зарабатывать на темнокожих женщинах.

Этой осенью Шуду начала выходить за пределы «Инстаграма». Виртуальную модель стали снимать для глянцевых журналов и в рекламных кампаниях известных брендов.

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Например, Шуду появилась в сентябрьском номере австралийского Vogue. Она же вместе с другими диджитал-моделями стала лицом рекламной кампании бренда Balmain.

Микела — модель и диджей

Американский стартап Brud мог бы поспорить с Уилсоном о том, кто создал первую диджитал-модель. В 2016 году в Brud — компания специализируется на робототехнике и компьютерных технологиях — придумали Микелу. По По словам создателей, Микела также реальна, как певица Рианна.

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Согласно ее аккаунту в «Инстаграме», Микеле 19 лет. Она живет в Лос-Анджелесе, называет себя роботом, поддерживает движение Black Lives Matter и записывает музыкальные треки. Любовь к музыке легко объяснима: глава компании Brud — продюсер и диджей Тревор Макфедрис, в прошлом он работал с Кэти Перри и Крисом Брауном.

У Микелы имеет больше миллиона подписчиков. Журнал Time включил ее компьютерное изображение в список самых влиятельных людей в интернете.

Вместе с Микелой сотрудники Brud создали двух других виртуальных моделей — пару Бермуду и Блауко.

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По сведениям Techcrunch, в 2018 году компания Brud сумела собрать инвестиции от крупных американских венчурных фирм на сумму 6 млн долларов.

В феврале Микела официально объявила о сотрудничестве с домом моды Prada. В сентябре она появилась в британском и американском Vogue.

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«Девушки-мечты»

Кэмерон Джеймс-Уилсон, создавший Шуду, специально для рекламы Balmain нарисовал еще двух моделей — Чжи и Марго.

Из профиля Шуду в «Инстаграме» можно попасть на официальный сайт агенства диджитал-моделей. Он работает как сайт стандартного модельного агентства — там можно посмотреть на моделей, их снимки, а также связаться с владельцами агентства и договориться об участии компьютерных изображений в рекламных кампаниях.

На сайте в разделе «Модели» помимо Шуду можно найти девушку по имени Брен. Заметно, что Брен не такая худая, как ее коллеги по агентству.

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Уилсон говорит, что он не пытается заменить настоящих манекенщиц виртуальными моделями.

«Это мой способ творчества. Мы живем в мире, где все становится фальшивкой, поэтому я захотел создать фантазию, которая стала бы настоящей», — говорит фотограф.

Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain, назвал диджитал моделей «девушками мечты» и подчеркнул, что их присутствие в модных журналах внесет разнообразие в мир глянца. В официальном заявлении компании было сказано: «Виртуальная армия моделей — это отражение красоты, уверенности и силы».

«Им даже не нужно ходить на кастинги»

Появление виртуальных моделей в рекламных кампаниях известных брендов вызвало тревогу в модельном сообществе.

«Конкурировать с несуществующими идеальными женщинами действительно страшно. Любая одежда будет сидеть на них идеально. Плюс им даже не нужно ходить на кастинги», — сказала Би-би-си британская модель Луис Стоун, которая работает с L’Oreal и Adidas.

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Создателей чернокожих диджитал-моделей критикуют за то, что они занимают нишу, которая и так представлена не так широко в модельном бизнесе. Вместо Шуду в рекламных кампаниях могли бы принимать участие реальные чернокожие модели.

Многие критики также отмечают, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.

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Фотограф Мэнни Роман (снимал для Cosmo, Vanity Fair, Maxim, People) считает, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.

«Посыл рекламной кампании Balmain c участием диджитал моделей очень нереалистичен. Это может негативно повлиять на самооценку людей. Многие из нас и так переживают непростые времена из-за социальных сетей, которые формируют стандарты красоты. Популярность виртуальных моделей может только ухудшить ситуацию», — считает он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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