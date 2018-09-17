«Девушки мечты»: как виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц
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Популярные в «Инстаграме»
Обычные модели беспокоятся — конкурировать с цифровыми персонажами трудно, ведь они могут меняться, не стареют, не устают и могут не заботиться о внешности и фигуре.
В апреле 2017 года британский фотограф Кэмерон
У Шуду идеальная кожа, модельная фигура, такой же нарисованный бойфренд и больше 140 тысяч подписчиков в «Инстаграме». В профиле ее аккаунта говорится, что Шуду — это «первая диджитал-супермодель».
Сначала пользователи гадали, настоящая ли женщина Шуду или робот.
После признания Уилсона, что Шуду — это компьютерное изображение, его обвинили в расизме. Возмущенные комментаторы писали, что белый фотограф нашел еще один способ зарабатывать на темнокожих женщинах.
Этой осенью Шуду начала выходить за пределы «Инстаграма». Виртуальную модель стали снимать для глянцевых журналов и в рекламных кампаниях известных брендов.
Например, Шуду появилась в сентябрьском номере австралийского Vogue. Она же вместе с другими
Американский стартап Brud мог бы поспорить с Уилсоном о том, кто создал первую
Согласно ее аккаунту в «Инстаграме», Микеле 19 лет. Она живет в
У Микелы имеет больше миллиона подписчиков. Журнал Time включил ее компьютерное изображение в список самых влиятельных людей в интернете.
Вместе с Микелой сотрудники Brud создали двух других виртуальных моделей — пару Бермуду и Блауко.
По сведениям Techcrunch, в 2018 году компания Brud сумела собрать инвестиции от крупных американских венчурных фирм на сумму 6 млн долларов.
В феврале Микела официально объявила о сотрудничестве с домом моды Prada. В сентябре она появилась в британском и американском Vogue.
Кэмерон
Из профиля Шуду в «Инстаграме» можно попасть на официальный сайт агенства
На сайте в разделе «Модели» помимо Шуду можно найти девушку по имени Брен. Заметно, что Брен не такая худая, как ее коллеги по агентству.
Уилсон говорит, что он не пытается заменить настоящих манекенщиц виртуальными моделями.
«Это мой способ творчества. Мы живем в мире, где все становится фальшивкой, поэтому я захотел создать фантазию, которая стала бы настоящей», — говорит фотограф.
Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain, назвал диджитал моделей «девушками мечты» и подчеркнул, что их присутствие в модных журналах внесет разнообразие в мир глянца. В официальном заявлении компании было сказано: «Виртуальная армия моделей — это отражение красоты, уверенности и силы».
Появление виртуальных моделей в рекламных кампаниях известных брендов вызвало тревогу в модельном сообществе.
«Конкурировать с несуществующими идеальными женщинами действительно страшно. Любая одежда будет сидеть на них идеально. Плюс им даже не нужно ходить на кастинги», — сказала
Создателей чернокожих
Многие критики также отмечают, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.
Фотограф Мэнни Роман (снимал для Cosmo, Vanity Fair, Maxim, People) считает, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.
«Посыл рекламной кампании Balmain c участием диджитал моделей очень нереалистичен. Это может негативно повлиять на самооценку людей. Многие из нас и так переживают непростые времена