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18:21 (мск), источник: Известия

Китайскую стюардессу уволили после предложения выйти замуж

Стюардесса лишилась работы после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время полета, пишет Asia One.

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Сотрудница китайской авиакомпании China Eastern Airlines получила предложение во время работы.

Момент сняли на видео пассажиры рейса.

Сообщается, что после публикации роликов в соцсетях компания уволила сотрудницу. Свое решение они объяснили тем, что такое поведение поставило под угрозу безопасность пассажиров.

После увольнения девушки мнения китайских пользователей Интернета разделились. Одни сочли решение компании «бессердечным», отмечая, что девушка не знала о намерениях ее бойфренда. В то же время, некоторые посчитали, что сотрудники компаний не должны заниматься своей личной жизнью в рабочее время.

Во время загрузки произошла ошибка.
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